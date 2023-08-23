РФ використовує Крим як військовий табір, тому Канада вводить нові санкції, — Трюдо (відео)

Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що нові обмеження стосуватимуться чотирьох людей і 29 організацій, пов'язаних із ВПК Росії, а також її ядерним і фінансовим секторами.

Канада запроваджує додаткові санкції проти 29 організацій і чотирьох осіб, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим і ядерним секторами Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи.

За його словами, ці заходи покликані змусити Російську Федерацію покинути всю Україну, включно з Кримом. Трюдо зазначив, що Канада залишається непохитною в підтримці України. Країна вже надала понад 8,9 млрд доларів і продовжить надавати допомогу.

Прем'єр-міністр наголосив, що процвітаюча демократична та стабільна Україна майбутнього потребує спільної роботи для вирішення регіональної безпеки, щоб забезпечити користь відновлення та реконструкції країни після війни, а також для вирішення порушення прав людини та міжнародного права в Криму, що тривають через російську окупацію.

"Сьогодні Крим продовжує використовуватися як військовий табір, з якого Росія загрожує не тільки решті України, а й ширшому Чорноморському регіону. Мир, стабільність і процвітання, які знала більша частина світу понад 75 років, закінчилися через жорстокий вибір Путіна. Велика кількість кримчан виїхала через залякування та репресії, включно зі свавільними арештами, насильницькими зникненнями та тортурами", — зазначив Трюдо.

Він додав, що Кремль продовжує знищувати культурну спадщину півострова, намагаючись переписати його історію.

Майже 1,8 тис. осіб та організацій під санкціями ЄС

За даними Європейської Ради, на сьогодні санкції ЄС діють щодо майже 1800 фізичних і юридичних осіб, чиї дії підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Серед приватних осіб президент РФ Володимир Путін, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, депутати Державної Думи РФ, члени Ради національної безпеки, Євген Пригожин і командири групи "Вагнера", олігархи, пропагандисти, особи, відповідальні або причетні до звірств у Бучі та Маріуполі та інші.

До списку організацій входять банки і фінустанови, підприємства військового та оборонного комплексу, авіаційної, суднобудівної та машинобудівної галузей, політичні партії, ЗМІ, що займаються пропагандою і дезінформацією.

300 млрд євро активів Центрального банку Росії заблоковані зараз у країнах ЄС і G7. З лютого минулого року ЄС заборонив експорт товарів до Росії на суму понад 43,9 млрд євро та імпорт товарів на суму 91,2 млрд євро. Це означає, що наразі під санкції потрапляє 49% експорту та 58% імпорту порівняно з 2021 роком.

Нагадаємо, 20 липня уряд Канади оголосив про запровадження санкції проти організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, зокрема важливих військових фігур, які вели активну діяльність в Африці та на Україні, осіб, пов'язаних із російським ядерним сектором, урядових організацій, діячів культури.

17 липня канадський уряд заявив, що з осені в країні запрацює програма, яка дасть змогу деяким українським біженцям жити і працювати в цій країні на постійних умовах.