Фінляндія вивчить можливість виробництва бронемашин Pasi в Україні, — МЗС

Для держкомпанії Patria ліцензійна угода з нашою країною, яка перебуває у стані війни, є складним рішенням, але в Міноборони впевнені, що варіанти для співпраці є.

Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінських бронемашин в Україні у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Yle з посиланням на міністра закордонних справ країни Еліну Валтонен.

Видання зазначає, що на практиці ця пропозиція може означати ліцензійне виробництво бронетехніки фінської оборонної фірми Patria в нашій країні. Аналогічну угоду Patria має з Польщею.

"Ми, звісно, вивчатимемо всі можливості для підтримки України", — заявила Еліна Валтонен і додала, що зараз важливо розвивати оборонно-промислову кооперацію в Європі.

"Якщо дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі, то ми в Європі зацікавлені в розвитку оборонної промисловості, і ми у Фінляндії, звісно, володіємо величезним досвідом у цій галузі", — наголосила глава МЗС.

Міністр оборони Антті Хейккінен також заявив, що Україна проявила інтерес до фінських збройових компаній і висловив упевненість, що за наявності чіткої політичної волі можливості для співпраці існують.

"Але ми маємо пам'ятати, що, коли ми говоримо про зміни у виробничих системах, у зоні конфлікту існує досить багато проблем. Це те, що ми ретельно вивчаємо, у цьому немає нічого нового", — зазначив Антті Хейккінен.

Видання підкреслює, що для державної компанії Patria угода про ліцензійне виробництво з Україною є складним рішенням, оскільки наша країна перебуває у стані війни. Найшвидшим способом для нас отримати бронетехніку було б, якби країни, що використовують її, передали свої власні запаси і самі замовили в компанії більше.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наша країна зацікавлена в оборонній співпраці з Фінляндією, а саме — у виробництві бронемашин ХА-180, відомих як Pasi.

Нагадаємо, 23 серпня Петтері Орпо також анонсував уже 18-й пакет допомоги Україні вже найближчим часом, у якому будуть боєприпаси та важке озброєння.

1 серпня міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю "РБК-Україна" висловила надію, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні.