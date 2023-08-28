Не лише F-16: експерт назвав важливий нюанс для успіху використання американських винищувачів

Американські винищувачі F-16 дозволять змінити хід війни в Україні, але для цього необхідно виконати низку умов.

Використання F-16 дозволить повною мірою застосовувати всю номенклатуру ракетних та бомбових озброєнь, які Україна отримує від західних партнерів. Про це в коментарі Фокусу розповів військовий аналітик Петро Черник.

За його словами, номенклатура озброєння, що може використовувати F-16, дозволить мати потужний вплив на лінію бойових дій в Україні. Якщо цим всім ми зможемо засипати лінію фронту, то просування і звільнення територій буде стрімким.

"Це на хвилинку, близько 105 одиниць номенклатури озброєнь, які можна використовувати. Наприклад, ракети "повітря-повітря" – AIM-7, AIM-9, AIM-120, AIM-132, AIM-120 AMRAAM, ракети "повітря-поверхня" – AGM-65, AGM-45, AGM-84, AGM-88, AGM-154, AGM-158 JASSM, кориговані та касетні бомби", — говорить він Фокусу.

В першу чергу йдеться про JDAM/JDAM-ER та HARM. Ще одним важливим фактом стане суттєве посилення протиповітряної оборони, зокрема переднього краю лінії бойових дії. Йдеться про боротьбу з російськими ударними гелікоптерами, що атакують колони Сил оборони, при цьому залишаються в зоні недосяжності зенітно-ракетних комплексів.

Треба в першу чергу розуміти, що F-16 — це платформа, можливості якої залежать від комплектації та номенклатури озброєнь.

"F-16 дозволять нам понизити потенціал використання росіянами ударних гелікоптерів та спробувати поборотися з винищувачами Су-34. Але є один важливий нюанс – все залежить не лише від винищувачів, а від озброєнь, які вони будуть використовувати. Нам потрібні сотні ракет та тисячі важких авіабомб, включно з касетними", — говорить Черник.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Крила перемоги. Чи стануть F-16 тією зброєю, що переламає хід війни в Україні".