"Досить дивно": у Зеленського поставили крапку в питанні можливих виборів президента

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, складається враження, що існує дві України: одна воює, а iнша зайнята своїми політичними амбіціями і наполягає на виборах під час війни.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк поставив крапку в питанні того, чи можна провести вибори під час активної фази війни. Про це він висловився в ефірі програми "Сніданок з 1+1" 29 серпня.

За його словами, серед основних причин, чому фактично неможливо провести вибори зараз — безпека, фінансування, а також можливість реєстрації виборців.

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які досить дивно поводяться. Вони думають, що є дві України — одна воює, а інша може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто займатися своїми політичними кар'єрами", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо було зазначено, що в країні запроваджено воєнний стан і близько мільйона людей мають відношення до того, що відбувається на фронті. Відповідно, на передовій проводити голосування практично неможливо.

Не варто забувати і про постійні атаки ЗС РФ по українських містах.

"Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити? У нас є величезна кількість тимчасово переміщених людей. Це навіть не 7 мільйонів, про які говорять всесвітні організації, це більше 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори. За словами Ліндсі Грема, він розуміє, що рішення провести вибори в Україні у 2024 році має бути ще схвалено парламентом, і що необхідно брати до уваги, наскільки це безпечно.