"Найкращий внесок у стабільність Європи": сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори

За словами Ліндсі Грема, він розуміє, що рішення провести вибори в Україні у 2024 році має бути ще схвалено парламентом, і що необхідно брати до уваги, наскільки це безпечно.

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Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем схвалив прагнення президента Володимира Зеленського провести вибори під час війни. Про це він написав у Twitter.

"Не можу уявити відповідніший символ для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни", — ідеться в публікації.

За його словами, це буде не тільки символом протистояння російському вторгненню, а й свободи та демократії.

Грем сказав, що усвідомлює, що таке рішення має бути ще схвалено парламентом і також що необхідно брати до уваги, чи безпечно це.

"Однак я не можу уявити кращий внесок у стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній і самоврядній демократії, в основі якої лежить верховенство права", — йдеться в публікації.

Грем закликав союзників України надати фінансову й технічну допомогу в проведенні виборів.

Вибори під час війни розглядатимуться як сміливе та послідовне рішення президента Зеленського й українського народу.

Нагадаємо, що експерти пояснили, чому Україні потрібні вибори наступного року.

Також повідомлялося, що Ліндсі Грем не вважає воєнний стан перешкодою для проведення виборів в Україні у 2024 році.