Щоб консолідувалися: експерти пояснили, чому потрібні вибори в Україні у 2024 році

За словами аналітиків, президенту Зеленському потрібна максимальна консолідація громадян на випадок мирних перемовин. Лише тоді він сяде за стіл, щоб домовлятись про завершення війни.

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Західні політики озвучили одну з вимог до України: провести вибори у 2024 році. Аналітики пояснили, які переваги матиме президент Зеленський завдяки виборам. Про це ідеться у статті на порталі Elpais.

Автори з іспанського порталу, зазначили, що згідно з законами України, вибори неможливі під час воєнного стану. Водночас за мирних часів планові вибори Ве рховної Ради відбулись би восени 2023 року, а президента — у березні 2024 року. Всупереч вимогам законодавства, на думку аналітиків, оточення Зеленського хотіло б їх провести.

Найперше, на Зеленського начебто тиснуть з-за кордону. Наприклад, пролунали заяви трьох сенаторів США: Елізабет Воррен і Річард Блюменталь — від Демократичної партії, та Ліндсі Грем — від Республіканської. Американські політики заявили, що в Україні потрібно провести вибори, не зважаючи на воєнний стан. На їхню позицію потрібно зважати, наголосило видання. Думка демократів важлива, тому що попереду президентські вибори, на яких бажана була б перемога Джо Байдена. Думка республіканців важлива, бо від неї залежить фінансування військової допомоги.

Однак є внутрішні причини, через які вибори потрібні Зеленському та його оточенню. Зокрема, видання посилається на думку радника НАЗК Марка Савчука. Він нагадав, що нинішній очільник держави обирався, обіцяючи подолати корупцію. Натомість зараз один за одним відбуваються корупційні скандали, які зменшують підтримку президента. Однак поки що популярність самого Зеленського на досить високому рівні, тому вибори — на часі: "У нас є серйозна проблема з корупцією, і вони вважають, що їхня популярність впаде, тому вони хочуть скористатися своєю харизмою зараз на виборах".

Ще одна причина — потреба максимальної легітимності президента на випадок майбутніх мирних перемовин. Про це виданню розповіло анонімне джерело в МЗС України. Джерело зазначило: щоб сісти за стіл перемовин, політик повинен мати максимальну підтримку. "Той, хто сидить за столом, повинен мати безсумнівну політичну вагу", — резюмувало видання.

Із іншого боку, ці ж таки мирні перемовини можуть знизити популярність Зеленського. Між тим "замалі успіхи ЗСУ на полі бою", про які писало видання The Economist, ніби натякають, що перемовини — цілком реальні. Тому, якщо провести вибори заздалегідь, то більше шансів зберегти владу.

Нагадуємо, західні видання опублікували низку статей, в яких сумнівалися в спроможності ЗСУ отримати успіхи під час літнього контрнаступу 2023 року. Наприклад, аналітики німецького видання Zeit зазначили, що Сили оборони мають два місяці для просування, але не мають достатньо зброї.

Водночас Міноборони України відзвітувало про успіхи ЗСУ на південному відрізку фронту. Зокрема, вдалося деокупувати Роботине, відкривши шлях на Токмак і Мелітополь.