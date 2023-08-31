"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році

За словами президента, він готовий протистояти будь-кому, хто спробує змінити законодавство, щоб провести вибори.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року, якщо їх буде проведено. Про це він розповів в інтерв'ю португальському виданню RTP, опублікованому 29 серпня.

Зеленський зазначив, що конституція України не передбачає проведення виборів в умовах воєнного стану, готовий протистояти будь-кому, хто захоче змінити законодавство, щоб дозволити проведення виборів під час війни.

"Юридично ми зараз не маємо права проводити вибори. Якщо війна триватиме, і якщо вибори відбудуться, я ніколи не покину свою країну. Я просто не дозволю зруйнувати країну і поставити під загрозу людей. Я думаю, що світова демократія підтримає нас", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що не боїться програти вибори.

"Люди знають, що я не прийшов із політики в політику. Я нічого не боюся", — зазначив президент.

Проведення виборів в Україні у 2024 році

28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану, але зараз необхідно дотримуватися балансу.

24 серпня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні мають відбутися 2024 року, попри воєнний стан.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що ЦВК має намір надати 9,5 млрд грн на вибори депутатів і президента у 2024 році. Проведення виборів народних депутатів України коштуватиме понад 3,7 млрд грн, а голосування за президента — 5,4 млрд грн.