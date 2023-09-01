"Наполягатиме на "формулі миру": Зеленський відвідає США у вересні, — The Guardian

За даними видання, президент відвідає засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку, на якому обговорюватимуть ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати щорічну зустріч світових лідерів в ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку наприкінці вересня. Про це оголосив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, передає 1 вересня британська газета The Guardian.

Крім того, очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

Як зазначають британські журналісти, у вересні головування в Раді безпеки займе Албанія, і це засідання є частиною щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка збере світових лідерів у Нью-Йорку з 18 вересня.

Зазначимо, що засідання Ради Безпеки ООН щодо України заплановано на 20 вересня. На думку видання, візит Зеленського до Нью-Йорка стане важливою подією, на якій він наполягатиме на своїй "формулі миру" та обговорюватиме актуальні світові питання.

Візит Зеленського до США — що треба знати

1 серпня західні ЗМІ з посиланням на свої джерела вже повідомляли, що у вересні 2023 року президент Зеленський, можливо, відвідає місто Нью-Йорк, щоб брати участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Тоді повідомлялося, що, представить свою "формулу миру", яка містить у собі десять пунктів. Серед ключових моментів цієї формули — повне виведення російських військ з території України, звільнення всіх військовополонених і депортованих осіб, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Передбачається, що в Нью-Йорку Володимир Зеленський також візьме участь у різних нарадах і зустрічах у рамках тижня Генеральної Асамблеї ООН. Згідно з деякими джерелами, у Києві висувається ідея проведення саміту за "формулою миру" під час засідання ООН.

Крім того, зазначається, що деякі союзники України націлені на те, щоб залучити до цієї концепції інші країни, зокрема з групи країн "глобального півдня". Розглядається також варіант обговорення досягнення миру в Україні в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що Міжнародний суд ООН з 18 по 27 вересня 2023 року заслухає позов України до РФ щодо вчинення геноциду.