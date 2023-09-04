Призначать не усіх: Арахамія розповів, коли Рада відправить Резнікова у відставку

Окрім деяких кадрових ротацій в Кабінеті міністрів, як зазначив очільник президентської фракції, нардепи повинні терміново відновити електронне декларування.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія офіційно повідомив, якими питаннями будуть займатись нардепи протягом тижня. Пояснив, що міністр оборони Резніков отримає заміну, але деякі вакансії в уряд залишаться не закриті. Крім того, очікуються голосування щодо вимог Меморандуму МВФ. Про це політик написав у Telegram-каналі.

Арахамія вказав, що нарешті офіційно може підтвердити деякі ротації серед українських чиновників. Зокрема з посад звільнять двох осіб:

міністра оборони Олексія Резнікова;

голову Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Далі очікують одне призначення, а саме: Умєров стане новим міністром оборони. Інших призначень не очікується, наголосив політик.

Крім того, парламентарі розглянуть два питання, які стосуються виконання вимог Міжнародного валютного фонду та західних партнерів України:

відновлять електронне декларування державних службовців;

у першому читанні розглянуть закон про PEP (PEP — politically exposed person, тобто політичні особи).

Звільнення Резнікова та інші питання: деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у вечірній заяві підтвердив, що міністр Резніков піде з посади. При цьому припускають, що він отримає нове місце — стане послом у Великій Британії.

Між тим вакантною залишиться посада міністр культури, свідчить заява Арахамії. 2 вересня народний депутат Ярослав Железняк стверджував, що на цю посаду пророкують Юлія Федів, ексвиконавчу директорку Українського культурного фонду. Голова Комітету з культури ВРУ Микола Княжицький підтвердив, що позитивно оцінює кандидатку. Однак, схоже, питання ще не вирішено.

Також вакантною лишиться посада голови Фонду держмайна. Нардеп Железняк припускав, що цю посаду могла б зайняти голова Антимонопольного комітету Ольга Піщинська — але і це припущення політика поки що не справдилось.

Що ж до відновлення декларування, то нардепи це питання мали розв'язати до початку серпня 2023 року — саме такі терміни були прописані у вимогах МВФ.

Закон про PEP — це певні зміни, які будуть внесені в українське законодавство щодо політично значущих осіб. Про РЕР, зокрема, ідеться у Законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та у низці інших.

Нагадуємо, Фокус розповів про майбутнього міністра оборони Рустема Умєрова. Політик — киримли, який очолив Фонд держмайна у вересні 2022 року. На цю посаду він прийшов з Верховної Ради 9 скликання — обрався від партії "Голос".

Один з попередніх кандидатів на посаду — голова ГУР МОУ Кирило Буданов. Експерти пояснили, чому його розглядали як наступника Резнікова.