Профільний комітет ВР підтримав відставку Рєзнікова з посади міністра оборони, — Желєзняк

4 вересня очільник Міністерства оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Фотографію документу він опублікував у Facebook.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 вересня на своєму засіданні підтримав відставку Олексія Рєзникова з посади міністра оборони України. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк в Telegram.

"Комітет ВРУ з питань оборони підтримав відставку Резнікова з посади Міністра оборони України", — написав політик.

За його словами, 16 депутатів висловились за відставку, двоє – утримались.

Що відомо про відстаку міністра оборони України Олексія Резнікова

4 вересня очільник Міністерства оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Про це він опублікував відповідний допис у Facebook.

До публікації було прикріплено два знімки: міністр із написаною заявою про звільнення і безпосередньо сам документ.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо стрій", — ідеться в повідомленні.

Посаду міністра оборони України він займав 1 рік і 10 місяців — із 4 листопада 2021 року.

Повідомлялося, що замість Резнікова очолити оборонне відомство може глава Фонду державного майна Рустем Умєров. Останній також написав заяву про звільнення зі своєї посади.

Нагадаємо, 4 вересня Олексій Резніков офіційно подав у відставку. За словами глави Міноборони, він виконав рішення президента Володимира Зеленського і готовий відзвітувати перед народом.

Також, Арахамія розповів, коли Рада відправить Резнікова у відставку. Він пояснив, що міністр оборони Резніков отримає заміну, але деякі вакансії в уряд залишаться не закриті.

Крім того, 3 вересня Зеленський схвалив відставку міністра оборони Резнікова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів і форматів взаємодії як з військовими, так і з цивільними загалом.