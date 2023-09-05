Заборона на імпорт українського зерна: парламентарям не дозволять їздити в Польщу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, заборона народним депутатам на поїздки в Польщу є неофіційною і діятиме орієнтовно до 15 вересня. Саме з цієї дати імпорт зерна з України в Польщу буде заборонений.

Депутатам Верховної Ради України нібито тимчасово заборонили їздити в Польщу. Це пов'язано з позицією Варшави щодо імпорту українського збіжжя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у монобільшості.

Як пише видання, за словами їх співрозмовника, ця заборона неофіційна і діятиме орієнтовно до 15 вересня. Саме тоді має бути прийнято рішення, чи буде продовжено заборону на імпорт українського збіжжя.

Що відомо про заборону імпорту зернових з України

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 3 вересня заявив, що після 15 вересня 2023 року Польща заборонить імпорт зерна з України. Глава міністерства вважає, що інтереси польських фермерів важливіші за будь-які директиви Брюсселя.

"Після 15 вересня ми не дозволимо імпорт зерна з України в Польщу, тому що це в наших інтересах, а інтереси польських фермерів для нас важливіші за будь-які правила ЄС щодо цього", — заявив Телус.

Інформацію про те, що заборона на імпорт українського зерна почне діяти з 15 вересня підтвердив Ян Кшиштоф Ардановський, який балотується до Сейму Польщі від списку ПіС (партія "Право і справедливість" — ред.).

"Українське зерно не надходитиме до Польщі 15 вересня", — заявив в ефірі інтернет-радіо RMF24. Він звинувачує Київ у загостренні своєї риторики замість розуміння того, що Польща теж має свої інтереси, які вона має захищати.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що Польща готова й надалі блокувати експорт українського зерна. На думку політиків "ПіС", тільки забезпечення сільського господарства ЄС відповідними умовами для розвитку та стабілізації допоможе реально боротися з голодом в Азії та Африці.

Варто відзначити, що 1 вересня заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що Україна оскаржить у суді заборону на імпорт зерна в ЄС, якщо її продовжать. Він зазначив, що якщо Єврокомісія продовжить забороняти імпорт зерна в Україну, Київ звернеться в арбітраж відповідно до торговельної угоди.