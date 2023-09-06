Маляр залишається: заступники міністра оборони подали у відставку, — нардеп

За словами депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, піти у відставку виявили бажання Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко. Нардеп також здивувався тим, що заяву про звільнення не подала Ганна Маляр.

Перед призначенням нового міністра оборони України троє його заступників подали заяви про звільнення. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

За словами парламентарія, заяви про відставку написали троє чиновників Міноборони:

заступник міністра оборони Володимир Гаврилов;

заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега;

заступник міністра оборони з європейської інтеграції Андрій Шевченко.

При цьому нардеп зазначив, що заступник міністра оборони Ганна Маляр не подала своєї заяви про відставку.

При цьому в ЗМІ з посиланням на юристів повідомляють, що, якщо міністра звільнено, всі його заступники також автоматично втрачають свої посади, і їм не потрібно подавати окремі заяви про звільнення. Таке правило закріплено в законодавстві, і воно поширюється на всіх міністрів, включно з Міністерством оборони.

Додамо, що уряд може перепризначити заступників міністрів, законодавством це не забороняється.

Відставка заступників Резнікова — як відреагували топчиновники

Заступник міністра оборони Віталій Дейнега спростував подання заяви про відставку.

"Я знаю, що певна кількість людей у цій країні хоче, щоб це сталося. Бо за ці півроку я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стану більш договороздатним. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю... Що стосується мене особисто — то я хочу завершити розпочате в Міноборони. Завершити капітальний, а не ямковий ремонт і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору. Є ті, кому це невигідно. Є багато гравців, яким зовсім не вигідне сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане порятунком від звільнення, для когось — надією відспівати від більш серйозних юридичних наслідків, для когось — можливістю послабити одне з ключових відомств у державі на свою користь", — написав він.

Пост Віталія Дейнега

Решта заступників міністра оборони не прокоментували це.

Звільнення Резнікова: деталі

Зазначимо, про звільнення міністра оборони Резнікова стало відомо під час звернення президента України Володимира Зеленського. Наступного дня Резніков показав заяву про звільнення.

Тим часом раніше громадськість і ЗМІ дебатували про державні закупівлі в Міністерстві оборони. Зокрема, розслідувачі виявили низку закупівель, які викликали питання. Наприклад, ішлося про закупівлю зимової форми в компанії, власником якої може бути наближена до партії влади людина. Також виявили низку проблемних замовлень військового спорядження: компанія-підрядник або пропонувала неякісну продукцію, або взагалі не виконувала зобов'язань. Навіть налагодити закупівлю харчування міністерська структура не змогла: журналісти зазначили, що продукти купують за завищеними цінами.

Можливий наступник Рєзнікова — ексголова Фонду держмайна Рустем Умеров. Железняк описав послідовність звільнення і призначення посадових осіб:

Резніков і Умеров пишуть заяву про відставку;

заяви розглядаються відповідно Комітетом з питань безпеки та Комітетом з питань економіки;

звільнення обох чиновників рішенням ВРУ;

Зеленський вносить кандидатуру нового міністра;

фракція "Слуг народу" вносить кандидатуру на розгляд;

комітет знову має погодити кандидата;

голосування у ВРУ за призначення нового міністра оборони (мінімум 226 голосів).

Нагадуємо, на місце глави Фонду держмайна мають призначити ексглаву АМКУ Ольгу Піщанську. Замість неї на її місце прийде нинішній голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Тим часом нардепи вже знають, які нові завдання очікують на Рустема Умерова.