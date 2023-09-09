Поширював пропаганду: суд схвалив спецрозслідування про держзраду екснардепа Кузьміна

За інформацією слідства, у період із березня 2021-го до 2022 року політик просував наративи, які завдавали шкоди державі та грали на руку РФ. Після початку повномасштабної війни він продовжив поширювати неправдиву інформацію.

Суд України надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата-втікача від політичної сили "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Рената Кузьміна. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора (ОГП) 9 вересня.

За інформацією слідства, екснардеп напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах пропагандистські матеріали, що завдавали шкоди країні. Після початку війни він продовжив цю діяльність.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора суд дозволив здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", підозрюваного в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що в період із березня 2021 по березень 2022 року Ренат Кузьмін регулярно озвучував у своїх виступах і дописах у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка несла пропагандистський характер.

Тим самим, заявили в ОГП, він формував у суспільстві антиукраїнські настрої, завдаючи шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці країни. Такі дії грали на руку представникам Російської Федерації, які здійснювали підривну діяльність проти України.

"Виконувачем обов'язків Генпрокурора підписано повідомлення йому про підозру в державній зраді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР", — ідеться в повідомленні.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що дії Рената Кузьміна кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства нардепів Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача. Рішення ухвалено на підставі матеріалів, підготовлених співробітниками СБУ та міграційної служби.

5 жовтня 2022 року Ренату Кузьміну було повідомлено про підозру. Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав повідомлення про підозру в державній зраді. Колишнього народного депутата тоді також звинуватили в розміщенні в соціальних мережах та інтернеті матеріали на шкоду Україні, які підривали суверенітет нашої держави.