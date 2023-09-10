Путін уже програв у спробі "стерти" Україну, — держсекретар США

Блінкен також заявив, що він не бачить "жодних ознак" того, що президент РФ зацікавлений у "змістовній дипломатії".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін уже програв своє вторгнення в Україну. Про це чиновник сказав американському журналісту Джонатану Карлу з ABC у програмі "На цьому тижні", пише The Hill.

Крім того, американський державний діяч зазначив, що він, як і раніше, впевнений, що Україна переможе в повномасштабній війні, розв'язаній Росією.

"Причина, через яку я, як і раніше, дуже впевнений у кінцевому успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє і за свою свободу, а росіяни — ні, — сказав Блінкен. — І майте на увазі, Путін уже програв у тому, чого намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти і її незалежність, підпорядкувати її Росії. Це вже провал".

Блінкен також заявив, що він не бачить "жодних ознак" того, що голова Кремля хоче брати участь у "змістовній дипломатії".

"Для танго потрібні двоє і поки що ми не бачимо ознак того, що Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії, — сказав він. — Якщо він це зробить, я думаю, що українці вступлять у бій першими, а ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона дотримується справедливих і довгострокових умов, які відображають суверенітет і територіальну цілісність України".

Відповідаючи на запитання про збільшення кількості атак українських безпілотників на територію РФ, Блінкен заявив, що США не "заохочують" і не "дозволяють" використання зброї за межами території України, але зазначив, що росіяни "нападають без розбору" по всій Україні.

Коментарі Блінкена з'явилися після того, як держсекретар США прибув в Україну з несподіваним візитом минулого тижня. Під час поїздки він оголосив про додаткову допомогу США Україні в розмірі 1 мільярда доларів. Грошова допомога США піде на цивільну безпеку, протиповітряну оборону, розмінування та відновлення критичних сфер деокупованих територій.

Також Фокус писав, що Блінкен під час візиту до Києва дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ.