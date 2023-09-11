Байден став на захист декларації G20, у якій Росію не назвали агресором

На зустрічі "Великої двадцятки" в Індії лідери країн-учасниць засудили вторгнення Росії в Україну, але не змогли внести в декларацію пункт про засудження агресії.

Президент США Джо Байден виступив на захист декларації, ухваленої країнами G20 на зустрічі в Індії, і пояснив відсутність прямого засудження війни Росії проти України в тексті документа. Про це він розповів під час пресконференції у В'єтнамі 10 вересня.

Журналістка видання "Голос Америки" зазначила, що Київ був "засмучений тим, що в комюніке G20 Росію не названо агресором", і запитала Байдена, чи вдалося США заручитися більшою підтримкою або співчуттям у "Великій двадцятці", чи це стає проблемою для країн Глобального Півдня.

"Це не проблема глобального Півдня. Це розбіжності з Росією, яка була присутня, і з Китаєм, який мав представництво. І тому я, моя команда, мій штаб досі зустрічається з людьми президента Сі та його кабінетом", — відповів президент.

Байден додав, що лідери G20 обговорили "жорстоку і незаконну війну Росії в Україні".

"І в залі було достатньо згоди щодо необхідності справедливого і міцного миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", — наголосив Байден.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко прокоментував декларацію саміту G20, заявивши, що "Групі двадцяти" нема чим пишатися", а безпосередня участь України дала б змогу іншим краще зрозуміти поточний стан речей.

Також ми писали, що в неділю, 10 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін уже програв у спробі "стерти" Україну, і Вашингтон не бачить "жодних ознак" того, що президент РФ зацікавлений у "змістовній дипломатії".