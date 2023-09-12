"Не через рік": Зеленський заветував законопроєкт про відновлення е-декларування (відео)

Декларації повинні бути відкритими відразу, а не через рік. Закон повинен бути проголосований з цією правкою, вважає президент Зеленський.

У вівторок 12 вересня президент України Володимир Зеленський заветував законопроєкт щодо відновлення електронного декларування. Про це повідомив президент у своєму Telegram.

"Заветував прийнятий Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного декларування", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що обмеження неприйняті через те, що декларації повинні бути відкрити відразу, а не через рік. Президент вважає, що саме з цією головною правкою закон повинен бути швидко проголосованим.

Законопроєкт про електронне декларування: що відомо

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування. Законопроєкт містить правку про те, що реєстр декларацій буде закритий від широкого загалу ще на один рік.

Відповідно до законопроєкту №9354, депутати повинні подати декларації за 2021, 2022 і 2023 роки не пізніше, ніж через 90 днів із дня набрання чинності законом.

Перший заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин зазначив, що чиновники можуть звернутися до НАЗК та раніше відкрити свої декларації.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що законопроєкт про відновлення електронного декларування має дві "небезпечні" норми. Зокрема, 25 правка нардепа Григорія Мамки — особи, які не вказали в декларації майно у розмірі до 1,3 мільйона гривень та були притягнуті до адмінвідповідальності, не вчинили адмінправопорушень. Після оплати штрафу такі особи вважатимуться тими, які не були притягнуті до відповідальності; та внесення змін до 59-ї статті, яка врегульовує порядок введення осіб, які вчинили корупційні й пов’язані з нею правопорушення.