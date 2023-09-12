"Війни не було": Черновецький підтримав Росію у боротьбі проти України (відео)

На думку ексмера Києва, українські війська намагалися "захопити" Донецьк та Луганськ, тому Росія "розпочала операцію для їхнього захисту".

Колишній мер Києва Леонід Черновецький знову відзначився скандальною заявою, зазначивши, що Росія не воює проти України. "24 канал" у Telegram опублікував його відео щодо підтримки бойових дій.

З його слів, "війни між Україною і Росією ніколи не було і не буде". На думку ексочільника столиці, українські війська намагалися захопити Донецьк та Луганськ, тому Росія "розпочала операцію, щоб захистити їх".

"Військова операція для того, щоб залякати ідіотів і починати вести перемовини, так, вона проходить", – заявив він.

Справа проти Черновецького

В Офісі генпрокурора 20 червня 2022 року повідомили про те, що Леоніду Черновецькому повідомили про підозру. Його звинуватили в публічних закликах і розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни державного кордону України.

Слідство встановило, що наступного дня після початку повномасштабного військового вторгнення російської армії в Україну Черновецький опублікував у соцмережах дописи, у яких висловився про необхідність визнати межі окупованих територій Луганської та Донецької областей як самостійні суб'єкти.

Фото: Facebook

Сам ексмер Києва заявив, що вважає війну проти України злочином. Звинувачення з боку Офісу генпрокурора розцінив як "повне непорозуміння".

Нагадаємо, у червні 2022 року Фокус розбирався в тому, кого РФ обрала як гауляйтерів. Євген Балицький, Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов — хто вони такі, російські ставленики у Запоріжжі та Херсоні, які ведуть регіон до катастрофи.