У Зеленського немає іншого варіанту, як думати так само, як 86% українців, — експерт

На думку політтехнолога Віктора Бобиренка, від 2019 року виборці Зеленського змінили свою думку про необхідність домовлятися з Путіним на вимогу звільнення всієї України.

Володимир Зеленський не може навіть у заявах припустити, що Україна може піти на перемовини, він спирається на побажання українців. Про це у коментарі Фокусу сказав політтехнолог Віктор Бобиренко.

"І якщо у 2019 році значна кількість українців підтримувала його прагнення домовлятися і перестати стріляти, то зараз 86% українського суспільства бажають миру з РФ на умовах України, тобто в кордонах 1991 року. І в Зеленського немає іншого варіанту, як думати як 86% українців. Інша справа, що міжнародні партнери могли примушувати Україну до перемовин, перекриваючі військову та фінансову допомогу, аби українці були більш гнучкими у цьому питанні, але наразі таких тенденцій ми не спостерігаємо", — зазначає він.

Нагадаємо, відповідно до нещодавнього опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, більшість громадян не бажають йти на компроміси з РФ для припинення бойових дій.

Володимир Зеленський кілька разів публічно відмовлявся від перемовин з Росією та Володимиром Путіним. Зокрема, заявив, що мета президента РФ Володимира Путіна — відновлення Радянського Союзу, тому до його планів входить лише заморожування конфлікту. Путін назвав умови для мирних переговорів і вимагає скасувати указ Зеленського.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Мирні перемовини або довга війна. Чому Україні натякають на стіл переговорів".