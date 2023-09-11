"Обманювати себе": Зеленський висловився щодо можливих переговорів із Путіним

За словами глави держави, мета президента РФ Володимира Путіна — відновлення Радянського Союзу, тому до його планів входить лише заморожування конфлікту.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які поступки або переговори з лідером РФ Володимиром Путіним абсолютно виключені. Війна триватиме доти, доки російські збройні сили перебувають на українській території. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

На думку Зеленського, якщо навіть відбудуться переговори, укладена угода не буде стабільною, оскільки російський диктатор схильний до створення "заморожених конфліктів" на кордонах Росії, так як трапилося в Грузії. Він робить це не заради самих конфліктів, а радше з метою відновлення Радянського Союзу.

Президент України вважає, що ті, хто хоче поговорити з людиною в Кремлі, "обманюють себе", подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені 1938 року тільки для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину.

"Помилка не в дипломатії. Помилка — дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам із собою", — упевнений Зеленський.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що переговори не спрацюють, тому Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією. Журналісти видання Politico зазначили, що в Кремлі заявляють про свою готовність сісти за стіл переговорів для того, щоб заморозити конфлікт. Це дало б Володимиру Путіну можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.