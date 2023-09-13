Путін проводить у Польщі та Румунії розвідку боєм перед початком війни з НАТО, — експерт

За словами Григорія Перепелиці, російська пропаганда зараз намагається проштовхнути в Європі думку про те, що НАТО — це не більше, ніж "мильна бульбашка".

Боязлива політика Альянсу може підштовхувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до вторгнення в одну з країн НАТО. Про це в коментарі Фокусу розповів директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, капітан 1 рангу у відставці Григорій Перепелиця.

За його словами, всі інциденти з падінням у Польщі та Румунії ракет і безпілотників можуть бути ознакою того, що Кремль готує напад у короткостроковому майбутньому.

"Те, що ми бачимо в Польщі та Румунії є фактичною підготовкою до ведення бойових дій. Війна починається з розвідки боєм, що зараз і відбувається. Ба більше, така невизначеність і млявість ще більше дискредитує Альянс, вказуючи на те, що це лише "мильна бульбашка". Російська пропаганда вже зараз це робить", — каже Фокусу експерт.

На думку Перепелиці, Путін не залишив ідеї вторгнення в Європу і через провокації НАТО проводить розвідку на реакцію і системи оборони Альянсу.

"Мені здається, що ще не довго залишилося до того, коли по одній із країн буде завдано ракетного удару. Тоді подивимося, як у Брюсселі швидко відреагують на ситуацію і дійдуть до 5 статті. Не треба забувати, що рішення мають ухвалюватися консенсусом, а позиція Угорщини зрозуміла вже зараз. Прем'єр Орбан уже заявляв, що не пропустить війська і техніку НАТО через свою територію", — каже експерт.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Атака дронів на Румунію: чи проводить Путін розвідку боєм перед війною з НАТО".