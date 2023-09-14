Зеленський зустрінеться з Байденом наступного тижня, — ЗМІ

За даними журналістів, наприкінці вересня український лідер прибуде до Нью-Йорка, де візьме участь у Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це пише видання NBC News 14 серпня, посилаючись на слова високопоставленого українського чиновника.

Повідомляється, що український лідер візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як зазначають журналісти, наразі невідомо, де саме відбудеться зустріч двох президентів. У Білому домі відмовилися від коментарів.

Попередня зустріч Зеленського і Байдена відбулася в липні. Лідери США та України зустрілися в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, 31 липня ЗМІ повідомили, що у вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський може відвідати Нью-Йорк, щоб узяти участь у Генеральній Асамблеї ООН і представити свою "формулу миру".

За інформацією журналістів від 1 вересня, у Нью-Йорку Володимир Зеленський може взяти участь у різних нарадах і зустрічах у межах тижня Генеральної Асамблеї ООН. Згідно з деякими джерелами, у Києві висувається ідея проведення саміту щодо "формули миру" під час засідання ООН.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров 6 вересня підтвердив, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Засідання Ради Безпеки ООН з питань України заплановано на 20 вересня.

За даними ЗМІ від 14 вересня, є ймовірність того, що в межах засідання Радбезу ООН Володимир Зеленський зустрінеться з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.