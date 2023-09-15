Януковича та Азарова судитимуть за Харківські угоди, — Офіс генерального прокурора

Колишніх вищих керівників України звинувачують у державній зраді, а підписання договору по Чорноморському флоту в Криму однозначно трактують на користь Росії.

Після закінчення досудового розслідування 15 вересня до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишніх президента України Віктора Януковича та глави уряду Миколи Азарова. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Їх звинувачують у державній зраді за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, оскільки вони створили передумови для збільшення чисельності російської армії на території України, переоснащення й модернізації Збройних сил РФ та вторгнення їх до Криму з подальшою окупацією пів острова. Йдеться про підписання Харківських угод у 2010 році.

"Розслідуванням встановлено, що експрезидент України в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України" 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі. Ексголова уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом Міністрів України так званих "Харківських угод" на користь Російської Федерації", — зазначається у повідомлення прокуратури.

Як підкреслюють слідчі органи, окупація Кримського пів острова надала змогу Росії протягом 2014-2022 років нарощувати особовий склад, обсяги військової техніки, створювати на окупованій території України військові частини й підрозділи. Саме такі дії стали передумовою до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

"Таким чином експрезидент та колишній прем’єр-міністр обвинувачуються у діяннях, умисно вчинених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – наданні РФ та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України", — констатує Офіс генпрокурора.

У повідомленні уточнюється, що через переховування обвинувачених на території держави-агресора досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, що у грудні 2022 року було завершено спеціальне розслідування щодо Януковича та Азарова у справі Харківських угод. Також Фокус писав, що суд дозволив арешт ексміністра оборони Михайла Єжеля у зв’язку з Харківськими угодами. Крім того, ще раніше підозри через підписання Харківських угод отримали колишній міністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.