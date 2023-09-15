Нардепу Нестору Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді, — СБУ (фото)

За інформацією слідства, нардеп просував російські наративи про "братні народи" і здійснював підривну діяльність проти України. Санкції статті передбачають 15 років позбавлення волі.

Народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 15 вересня.

За інформацією слідства, СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора зібрали доказову базу щодо діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, яка була спрямована проти України.

"За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні", — йдеться в повідомленні.

У СБУ окремо відповіли, що Володимир Сівкович переїхав до Москви ще 2014 року, де створив "кротоферму" для підривної діяльності щодо України. До його схеми було залучено і Нестора Шуфрича, одним з основних завдань якого була підривна діяльність в інформаційній схемі. Нардеп регулярно поширював публічно наративи Кремля про нібито єдину історію України та Росії, а також про "братні народи".

"Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. За місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці", — продовжили в СБУ.

Нагадаємо, що про перші обшуки у Нестора Шуфрича ЗМІ повідомили ще вранці 15 вересня. Правоохоронці проводили слідчі дії, однак про затримання на той момент не йшлося. Радник глави ОП Сергій Лещенко також підтвердив факт обшуків і додав, що силовики під час досудового розслідування наразі аналізують діяльність народного депутата починаючи з 9 липня 2021 року.