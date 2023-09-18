Знайшли біля гаражів: поліція порушила справу про смерть ексголови Херсонської ОВА Лагути

Речниця відомства Юлія Гірдвіліс розповіла, що правоохоронці кваліфікують подію як "умисне вбивство" з кваліфікацією "самогубство". З її слів, Геннадія Лагуту знайшли після звернення дружини щодо його зникнення.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього керівника Херсонської обладміністрації Геннадія Лагути. Деталями у коментарі виданню "Суспільне" поділилась начальниця відділу комунікації відомства Юлія Гірдвіліс.

З її слів, 13 вересня у Солом’янське управління поліції звернулася дружина Лагути. Вона повідомила, що її чоловік зник.

"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень", — повідомила Гірдвіліс.

Речниця зазначила, що правоохоронці порушили справу за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

"Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", — проінформувала представниця поліції.

Нагадаємо, про смерть Геннадія Лагути проінформували у Херсонській ОВА. Він був звільнений з посади керівника адміністрацією 9 липня минулого року. У лютому цього року СБУ оголосила ексчиновнику про підозру у шахрайстві та підробленні документів.

Херсонський політик Віталій Богданов припускав, що Лагута міг накласти на себе руки. З його слів, напередодні події чоловік придбав у аптеці велику кількість таблеток, і раніше він вже лікувався після невдалої спроби самогубства.