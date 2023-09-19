Українці мають самі вирішувати, чи проводити їм вибори, — сенатор США (відео)

Сенатор-демократ Марк Келлі заперечив своєму колезі Ліндсі Грему, який наполягає на проведенні президентських виборів в Україні наступного року.

Сенатор від штату Аризона Марк Келлі (Демократична партія) відвідав Київ і висловив свою думку щодо проведення виборів в Україні під час війни. Про це пише "Радіо Свобода" 18 вересня.

Політик вважає, що рішення про проведення виборів мають ухвалювати самі українці.

"Один із моїх колег закликав до виборів. Гаразд, я думаю, що це має бути рішення українського народу, українського уряду, українського президента. Ну, це моя думка", — сказав Келлі.

Американський сенатор також зазначив, що відвідав Київ, щоб з'ясувати, якої допомоги українська армія потребує сьогодні та в найближчі місяці. За словами політика, він хотів зрозуміти, чи достатньо у Києва зброї.

"Я збираюся переконатися, що в України є те, що їй потрібно для успіху. І приїхав, щоб краще зрозуміти, що працює, що ні", — сказав Марк Келлі.

Заклик сенатора США до виборів: що відомо

Нагадаємо, 24 серпня американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем на пресконференції в Києві заявив, що 2024 року в Україні мають відбутися вибори. За словами політика, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення в Україну.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 1 вересня зазначив, що в Україні можуть відбутися президентські вибори 2024 року, однак для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський 8 вересня заявив, що готовий провести вибори в Україні наступного року, однак організувати їх буде складно через низку обставин. Український лідер назвав три умови, за яких це можливо.