Рада схвалила вето Зеленського та виправила закон щодо е-деклаування (фото)

За відповдне рішення проголосував 341 нардеп. Новими змінами законопроєкт передбачає відкриття декларацій одразу.

У середу 20 вересня Верховна Рада схвалила вето президента України Володимира Зеленського щодо законопроєкту про відновлення електронного декларування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за відповідне рішення проголосувала конституційна більшість — 341 нардеп, зокрема:

"Слуга народу" — 214;

"Європейська солідарність" — 22;

"Батьківщина" — 13;

"Платформа за життя та мир" — 18;

"За майбутнє" — 11;

"Голос" — 18;

"Довіра" — 17;

"Відновлення України" — 12;

позафракційні депутати — 16.

Железняк зазначив, що нові зміни передбачають відкриття декларацій одразу.

"Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижні в ідеології", — додав нардеп.

Законопроєкт про електронне декларування

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування. Проте у законопроєкту була правка щодо того, що реєстр декларацій буде закритий від широкого загалу ще на рік. Згідно з законопроєктом №9354, нардепам необхідно подати декларації за 2021, 2022 і 2023 роки не пізніше, ніж через 90 днів із дня набрання чинності законом. Тоді за відновлення е-декларацій проголосували 329 нардепів.

Тоді перший заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин повідомив, що чиновники зможуть відкрити декларації раніше, якщо звернуться до НАЗК. Тоді поправку щодо негайного розкриття декларацій підтримали 199 нардепів.

12 вересня президент Володимир Зеленський заветував законопроєкт, адже переконаний, що Рада повинні переголосувати за законопроєкт, який міститиме правку про те, що декларації повинні бути відкриті відразу.

Нагадаємо, 5 вересня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що законопроєкт щодо відновлення декларування має дві небезпечні норми.