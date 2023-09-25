Мовне питання: Орбан пояснив, чому Угорщина не підтримує Україну в міжнародних справах

За словами Віктора Орбана, Угорщина вступила в конфлікт з Україною через те, що нібито існує обмеження прав приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед парламентом своєї країни 25 вересня заявив, що він не буде підтримувати Україну з жодного питання в міжнародних справах, поки Київ не відновить "колишні права етнічних угорців на своїй території", повідомляє The Guardian.

За його словами, Угорщина вступила в конфлікт з Україною через те, що нібито обмежено права приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови, особливо у сфері освіти.

Відносини України та Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже тривалий час займає антиукраїнську позицію. У серпні Віктор Орбан заявив, що Захід має укласти "угоду" з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо нової архітектури безпеки України, яка не повинна включати членство в НАТО. Речник МЗС Ніколенко відповів на скандальну заяву прем'єра Угорщини щодо пропозиції укласти "угоду" з Москвою про відмову від вступу України до НАТО. Дипломат заявив, що керівництво РФ понесе відповідальність за заподіяне зло.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати", — наголосив Ніколенко.

Окрім цього, 26 серпня прем'єр-міністр Угорщини критикував Захід за підтримку України. За його словами, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків.