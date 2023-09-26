У ЄС нібито запропонували Україні "повалити" владу в Польщі: Київ відреагував на чутки

Кореспондентка польського телеканалу стверджує, що Німеччина і Франція обіцяли Україні швидкий вступ до Євросоюзу за допомогу в "поваленні" нинішнього польського уряду. У МЗС України назвали цю заяву провокацією.

Заява ЗМІ про те, що ФРН і Франція нібито пообіцяли Україні швидке членство в Європейському Союзі в обмін на "повалення" влади Польщі, не відповідає дійсності. Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook 25 вересня.

"Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", — заявив Ніколенко.

Український дипломат наголосив, що Київ високо цінує допомогу Варшави у протистоянні агресії РФ і підтримку українського шляху до вступу в Євросоюз і НАТО. Він висловив вдячність громадянам Польщі, які демонструють солідарність з українцями.

Ніколенко також вказав на те, що президент України Володимир Зеленський нещодавно особисто вручив нагороди польській журналістці Б'янці Залевській і польському медику-волонтеру Даміану Дуді.

"Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом для ефективної протидії спільним викликам", — заявив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Про які заяви ЗМІ йдеться

Кореспондентка польського телеканалу ТVР у Брюсселі Домініка Чосіч 25 вересня написала в соцмережі Х (Twitter), що в Брюсселі нібито неофіційно кажуть, що Німеччина і Франція пообіцяли українській владі швидкий вступ до Євросоюзу в обмін на допомогу в "поваленні" уряду Польщі.

"Вони виправдовують це тим, що ЄС неможливо розширити без зміни договорів, а саме Польща блокує ці зміни", — стверджує журналістка.

Нагадаємо, 25 вересня президент Польщі Анджей Дуда висловився щодо напружених стосунків з Україною та заяви прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок зброї. За його словами, зернова суперечка — це лише частина відносин між Києвом і Варшавою.

Раніше, 24 вересня, Анджей Дуда повідомив, що Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна. Він зазначив, що Польща намагається допомогти Україні та тим країнам, які потребують цієї допомоги.