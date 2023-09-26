У відпустку без грошей: у Раді планують змінити закон про право на відпочинок

Законодавцями було ухвалено рішення щодо врегулювання права на відпочинок для працівників науки та освіти.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів переглянув власний висновок до законопроєкту про надання спеціальних відпусток і схвалив текст додаткової порівняльної записки до законопроєкту. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Згідно з доопрацьованим законопроєктом, працівник може розраховувати на надання кількох видів додаткових відпусток.

Творча відпустка

Творча відпустка надаватиметься працівникам освіти, науки та культури з кількох причин:

написання дисертацій, монографій та інших наукових праць;

для підготовки та участі у творчих конкурсах;

для участі в гастролях та інших культурно-мистецьких проєктах.

Тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки мають визначатися трудовим і колективним договором між роботодавцем і працівником.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, творча відпустка відчутно втратить свою привабливість. Згідно із запропонованими змінами, під час творчої відпустки не зберігатиметься заробітна плата, а її тривалість визначатиме роботодавець, а не Кабінет Міністрів.

Доти, доки закон не набуде чинності, працівники науки, освіти та культури можуть розраховувати на збереження зарплати і робочого місця під час творчої відпустки. Виплати відпускних розраховуються на підставі зарплати за останні 12 місяців.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Згідно із законопроєктом, працівники, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Усі умови відпустки, зокрема її оплата, регулюються трудовим договором підприємства.

Відпустка для профспілкового навчання

Усі працівники, обрані до профспілкових органів підприємства, можуть бути відряджені для проходження профспілкового навчання. Для цих цілей підприємство зобов'язане надати працівникові додаткову відпустку до 6 календарних днів з компенсацією зарплати за рахунок профспілки, яка відправила працівника на навчання

Комітет рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні з усіма поправками.

Нагадаємо, що в деяких випадках роботодавець може законно відмовити співробітнику у відпустці через воєнний стан.

Раніше Фокус писав про те, чи мають громадяни право на відпустку і державні вихідні під час війни.