Кабмін оголосив про призначення трьох заступників глави Міноборони України (фото)

Новими заступниками Умерова стали фінаніст, медик та айтішник. Усі нові заступники мають досвід державного управління.

Кабмін призначив трьох заступників нового міністра оборони України Рустема Умерова. Про кадрові рішення Кабміну повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони України призначено:

Джигир Юрій Анатолійович;

Калмикова Наталія Фернандівна;

Чорногоренко Катерина Леонідівна.

Юрій Джигир

Юрій Джигир закінчив Києво-Могилянську академію, здобувши одразу дві спеціальності: економіст і політолог. Ступінь магістра отримав у Сіракузькому університеті в США, де вивчав управління державними фінансами.

З 2001 року розробляє реформи в галузі державних фінансів, а також надає експертні консультації з питань фінансових програм соціального спрямування в рамках різних проектів міжнародного розвитку в Україні.

З 2015 по 2018 рік Джигир був позаштатним радником міністрів, спочатку в Мінфіні, а потім у МОЗ, де займався питаннями фінансування системи охорони здоров'я в Україні.

У червні 2018 був призначений заступником міністра фінансів України.

Катерина Чорногоренко

Катерина Чорногоренко обійматиме посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Чорногоренко прийшла до Міністерства оборони з Мінцифри, де працювала з моменту утворення відомства. Займалася запуском послуг "електронний лікарняний" та е-Малятко, а згодом державною програмою "Армія дронів"

"+1 крутий менеджер у команді Міноборони", — привітав призначення Чорногоренко глава Мінцифри Михайло Федоров.

Наталія Калмикова

Наталія Калмикова до останнього часу обіймала посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Закінчила Вінницький національний медичний університет і Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".

З 2008 по 2017 рік обіймала посаду продукт-менеджера в компанії Delta Medical PoE. З 2017 до 2021 року — керувала військовим відділом у БО МБФ "Повернись живим". У 2021 році була призначена радницею з гендерних питань Командувача Сухопутних військ України.

Нагадаємо, фінський аналітик розповів, чому новий міністр оборони Умеров звільнив Маляр, і назвав кадрові перестановки після відходу Рєзнікова "чисткою стаєнь".

Раніше Фокус писав про "перезавантаження" Міноборони і про те, хто залишиться на посаді заступника міністра після ротації команди Умерова.