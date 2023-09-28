Президент Казахстану Токаєв пообіцяв дотримуватися режиму санкцій проти РФ (відео)

Токаєв заявив, що Казахстан має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму.

Казахстан дотримуватиметься усіх санкційних заходів Заходу проти Росії. Про це 28 вересня заявив президент республіки Касим Жомарт Токаєв під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Казахстан однозначно заявив, що наслідуватиме санкції і має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму", — сказав казахстанський лідер.

Він запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з РФ в обхід санкцій.

28 вересня розпочався офіційний візит президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Федеративної Республіки Німеччина, повідомляє Акорда. У рамках візиту глава держави проведе переговори з федеральним канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Токаєв також планує взяти участь у зустрічі глав держав Центральної Азії та Німеччини.

Крім того, програма візиту передбачає виступ президента на міжнародному форумі Berlin Global Dialogue та серію зустрічей із представниками ділової спільноти Німеччини.

Нагадаємо, що Токаєв натякнув, що Білорусь і РФ створюють проблеми для ЄАЕС. Президент Казахстану зауважив, що Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу, мають навіть одну ядерну зброю на двох.

Раніше повідомлялося, що 13 березня Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстану потрібно позбавлятися практики відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, оскільки багато з них причетні до масових репресій.