Низка факторів: експерт розповів, від чого залежатиме зимова кампанія на фронті в Україні

За словами Олександра Мусієнка, у холодну пору року надій на важку броньовану техніку мало, тому найчастіше Сили оборони можуть діяти малими групами. Їх підтримуватиме артилерія.

Зимова кампанія Сил оборони України залежатиме від того, на яких позиціях ми в неї увійдемо. Тому потрібно спостерігати за осінньою кампанією. Про це в коментарі Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Характер бойових дій визначатимуть масовані артилерійські удари по позиціях противника, ракетні удари по його тилах і дії малих ударних груп. Сюди потрібно додати дії в тилу ворога. Точно можна прогнозувати збільшення атак по тиловому забезпеченню, інфраструктурі як на території Росії, так і в Криму. Хід бойових дій відрізнятиметься від весняно-літньої кампанії, але дії точно відбуватимуться", — каже Фокусу Мусієнко.

За словами експерта, взимку варто очікувати дій малими групами за підтримки артилерії, але без важкої броньованої техніки. Також не варто виключати того, що Росія спробує наступати на одному зі східних фронтів, наприклад, на Бахмут або Куп'янськ. Східні області України з їхнім кліматом підходять для наступу взимку.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ у холодну пору року не зупиниться, але може змінитися його тактика. Замість використання важкої бронетехніки ставку робитимуть на протитанкові комплекси та використання дронів.

Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", найперспективнішого на сьогодні, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що погода не стане на заваді в продовженні контрнаступу. За його словами, після дощів ґрунт стане складним для пересування важкої бронетехніки, тому рухатися доведеться малими групами, переважно пішки.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Токмак, Мелітополь чи Енергодар: як розвиватимуться дії на фронті в холодний період року".