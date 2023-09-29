Є перспективи: експерт розповів, які міста на півдні України можна звільнити у 2023 році

Російські окупанти не протримаються довго, якщо відрізати їх від логістики, підвезення боєкомплекту та продуктів, зазначив Павло Нарожний. Це відкриває нові можливості для Сил оборони.

На думку військового експерта Павла Нарожного, судячи з перебігу бойових дій, то основний акцент робиться саме на південний напрямок — Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Але дійсною проблемою є те, що українське військо матиме від сили місяць сприятливої погоди, а далі підуть дощі. Про це він розповів у коментарі Фокусу.

"Малоймовірно, що ми будемо штурмувати ці міста — по-перше, там ворожі укріпрайони, які заберуть багато часу і ресурсів, а по-друге, набагато логічніше їх просто обійти, а не йти в лоб. Ворог не протримається довго, якщо його відрізати від логістики, підвезення боєкомплекту та продуктів. Керівництво країни говорило про два великі міста, які будуть звільнені до кінця року, я думаю, це будуть Мелітополь і Бердянськ або Мелітополь і Енергодар", — каже експерт.

Нарожний зазначає, якщо розглядати Донецький напрямок, від Авдіївки до Донецька майже подати рукою. Але треба зауважити, що там щільна міська агломерація, тому це означатиме бої в місті. Ворог використовуватиме артилерію та авіацію. Про Маріуполь теж мало можна сказати, на напрямку до Волновахи вже давно немає активних дій.

Експерт упевнений, що ворог може спробувати сам перейти в атаку, але в них для цього немає ресурсів. Куп'янсько-Лиманський напрямок деякі експерти називають можливим, але треба зауважити, що там немає ударного угруповання ворога.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ у холодну пору року не зупиниться, але може змінитися його тактика. Замість використання важкої бронетехніки ставку робитимуть на протитанкові комплекси та використання дронів.

Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", найперспективнішого на сьогодні, бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що погода не стане на заваді в продовженні контрнаступу. За його словами, після дощів ґрунт стане складним для пересування важкої бронетехніки, тому рухатися доведеться малими групами, переважно пішки.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Токмак, Мелітополь чи Енергодар: як розвиватимуться дії на фронті в холодний період року".