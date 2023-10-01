"Цей бізнес втрачено для Путіна": видобуток газу в Росії впав на 26%, — ЗМІ

За інформацією журналістів, війна РФ проти України також підштовхнула Європу різко скоротити закупівлі російської нафти і газу. "Газпром" ніколи не мав такого низького рівня видобутку за всю свою історію.

Видобуток газу в Росії цього року впав до рівня, небаченого з 1970-х років. Державний енергетичний гігант Російської Федерації "Газпром" повідомив у своєму останньому звіті, що видобуток газу в першій половині 2023 року становив 179,45 мільярда кубічних метрів, що означає зниження постачань газу на внутрішній і зовнішній ринки на 26,5 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише Newsweek.

Відтоді як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Володимира Путіна в Україну, санкції були спрямовані на те, щоб ізолювати Росію від світової економіки, відрізавши її від міжнародної банківської системи SWIFT і заморозивши частину її валютних резервів.

Війна Росії проти України також підштовхнула Європу різко скоротити закупівлі російської нафти і газу. Континент подолав енергетичну кризу минулої зими, почасти завдяки скороченню споживання енергії та пошуку інших постачальників, таких як продавці скрапленого природного газу (СПГ).

Російськомовне новинне видання "Агентство" повідомило, що "Газпром" "ніколи не мав такого низького рівня видобутку за всю свою історію" і що "востаннє падіння показників спостерігалося в Радянському Союзі 1978 року", коли було видобуто 372,1 млрд куб. м газу.

У лютому 2023 року Путін звинуватив Захід у прямих спробах обмежити газову галузь Росії, але додав, що "Газпром" "рухається вперед і запускає нові проєкти".

Томас О'Доннелл, науковий співробітник аналітичного центру Центру Вільсона, повідомив Newsweek, що Путін припинив постачання газу ще до нападу на Україну у вересні 2022 року через трубопровід "Північний потік" між Росією і Німеччиною, назвавши такі дії Кремля актом саботажу.

"Цей аспект запланованої Путіним енергетичної війни мав неприємні наслідки. Він готувався за рік до вторгнення (в Україну — ред.), щоб залишити сховища ЄС порожніми, а потім отримати максимальний важіль шантажу, вибірково скорочуючи поставки в країни ЄС, але це не вдалося", — підкреслив геополітичний аналітик.

На думку О'Доннелла, збільшення поставок СПГ зі США за сприяння Норвегії та Катару означає, що "ЄС не доведеться поступатися, коли Путін перекриє потоки газу".

"Отже, цей бізнес тепер втрачено для Путіна. Для Москви без нових, надзвичайно дорогих трубопроводів до Китаю цей величезний російський газовий ресурс залишиться марним активом", — додав він.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що Молдова позбавляється російської газової залежності. Контроль над газотранспортною системою Молдови відтепер здійснює компанія, не пов'язана з російським "Газпромом".

Крім цього, Фокус писав, що Україні не треба підписувати договір з "Газпромом". У 2024 році завершується дія договору про транзит російського газу територією України між НАК "Нафтогаз України" і російським монополістом "Газпромом".