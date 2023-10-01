Обговорили нагальні потреби: Боррель розповів про військову допомогу для України від ЄС

За час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Євросоюз виділив нашій країні 80 млрд євро допомоги, 25 млрд з яких пішли на потреби військових.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час свого візиту до Києва поговорив із міністром оборони України про те, чим Євросоюз ще може допомогти нашій країні у війні з Росією. Про це дипломат розповів під час пресконференції в неділю, 1 жовтня.

"Для мене була велика честь зустрітися з новим міністром оборони. У мене була можливість поспілкуватися з ним і привітати з новим призначенням. Я подякував йому за всі зусилля, які він робить. Ми говорили про нашу підтримку, підтримку української армії", — сказав Боррель.

Очільник зовнішньополітичної служби ЄС одразу попередив журналістів про те, що не може поділитися з ними всією інформацією з цього приводу. Однак уточнив, що разом із Рустемом Умеровим намагався визначити пріоритетні напрямки підтримки для України.

"Говорили про те, що ще можемо зробити і які ще нагальні потреби в плані забезпечення боєприпасами та зразками зброї", — уточнив Жозеп Боррель.

Крім того, очільник європейської дипломатії намагався разом з очільником профільного міністерства розібратися, чому в деяких випадках підтримка Євросоюзу не сприймається такою важливою, наскільки вона є.

"Я хотів наголосити на цифрах і пояснював йому, що ми надали підтримку на суму більш ніж у 25 млрд євро. І це тільки військова підтримка. А загальна допомога становить суму 80 млрд євро. Це найбільша сума, яку ми взагалі виділяли на такий тип підтримки", — наголосив політик під час пресконференції.

Нагадаємо, наприкінці вересня країни ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців. Механізм тимчасового захисту дає змогу полегшити навантаження на окремі країни-члени ЄС і надати біженцям узгоджені права на всій території Євросоюзу.

Водночас Угорщина висунула умову для допомоги Україні. Глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Будапешт не хоче заважати європейським країнам підтримувати Україну, однак спершу Угорщина має отримати "те, що їй належить за законом".