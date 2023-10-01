Вибори у Словаччині: Фіцо після перемоги заявив, що військової допомоги Україні не буде, — ЗМІ

За словами лідера партії Smer-SD Роберта Фіцо, Словаччина готова допомогти у відновленні України, але не озброєнням.

На позачергових парламентських виборах у Словацькій Республіці здобула перемогу проросійська партія Smer-SD. Її лідер Роберт Фіцо, колишній прем'єр-міністр Словаччини, який виступав за припинення військової допомоги Україні, заявив, що його позиція "не змінилася", повідомляє The Guardian.

Партія, очолювана Робертом Фіцо, отримала понад 23% голосів виборців на парламентських виборах. Фіцо очікує, коли пані президент Словаччини Зузана Чапутова надасть йому мандат на початок формування уряду, найімовірніше, це станеться 2 жовтня.

Після оголошення результатів у неділю Роберт Фіцо заявив: "У Словаччини і народу в Словаччині є більш серйозні проблеми, ніж Україна".

За його словами, партія Smer-SD "не змінює (своєї думки — ред.) про те, що ми готові допомогти Україні гуманітарним шляхом... ми готові допомогти у відновленні держави. Але ви знаєте нашу думку з приводу озброєння України".

Про що заявляв Фіцо перед виборами

Колишній прем'єр виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність українських військових витіснити російські війська, що вторглися, і хоче використовувати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати вступ України.

Він також не підтримує вступ України до ЄС, стверджуючи, що розширення Європейського Союзу за рахунок Києва може призвести до Третьої світової війни.

"Якщо Smer буде частиною уряду, ми більше не будемо відправляти в Україну ні зброю, ні боєприпаси", — заявляв раніше Фіцо.

Попередній уряд країни рішуче підтримував Київ, постачаючи йому ракети класу "земля-повітря", вертольоти і винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, 29 вересня Фокус писав, що країна НАТО може отримати проросійського лідера. Роберт Фіцо не приховує своїх симпатій до Російської Федерації.