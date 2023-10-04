Поділив пополам: Орбан запропонував ЄС виділити Україні удвічі менше грошей, — Bloomberg

Джерела журналістів припускають, що Угорщина отримає 13 млрд євро від ЄС в обмін на погодження часткової допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається домовитись з ЄС щодо виділення траншу для його країни, використовуючи проблеми України. 29 вересня він пояснив, чому Україну "не варто" приєднувати до європейської спільноти. Крім того, раніше політик розповідав свою теорію щодо українського зерна, яке начебто належить США, та про те, що його турбує мовне питання. 4 жовтня стало відомо, що Орбан може погодитись на виділення грошей для Україн і при цьому отримає кошти, які раніше заблокували європейці. Про ситуацію з Орбаном написало агентство Bloomberg.

Орбан заявив, що допомогу Україні від ЄС необхідно розділити на два пакети, розповіло Bloombeg джерело. Ідеться про 50 млрд євро (або 52,4 млрд дол.), які мали підтримати українську економіку. Угорський політик погодився на те, щоб гроші європейців поділили навпіл і видали Україні лише 25 млрд євро.

Наступну частину коштів Україна отримає пізніше, коли ЄС проведуть додаткову оцінку, чи потрібні їй ці гроші. Мається на увазі, що це відкладеться до 2024-2027 рр., пише агентство. Також зазначає, що пропозиція пролунала минулого тижня.

Агентство оприлюднило обґрунтування Орбана, чому він змінив свою позицію. Політик нагадав, що найближчим часом ситуація в Україні погіршитись після того, як закінчаться гроші від США.

Віктор Орбан та Україна: деталі

Зазначимо, на початку 2022 року Угорщина втратила шанс отримати гроші від ЄС у розмірі 13 млрд євро. Єврокомісія заблокувала ці кошти, оскільки з'ясувала, що в цій країні немає верховенства права.

Однак тепер, пише Bloomberg, є шанс на відновлення фінансування: Угорщина таки зможе отримати гроші — про це повідомили анонімні джерела агентства.

Тим часом раніше Орбан наполягав, що претензії до України полягають у начебто в обмеженні прав 150 тис. угорців, які проживають на території країни. Заявляв, що вони не мають можливостей для вивчення рідної мови.

Крім того, політик повідомив, що Угорщина і далі планує блокувати зерно, яке Україна намагається вивезти сухопутним шляхом. Він переконаний, що зерно насправді належить уряду США, який "наживається" на війні.

Нагадуємо, на початку жовтня Конгрес США виключив з бюджету 300 млн дол., які мали піти на допомогу України. Менш як через дві доби після цього у відставку пішов голова Палати представників — республіканець Кевін Маккарті, якого деякі однопартійці підозрюють у прихильності до українського народу.