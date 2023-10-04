Вибори в Словаччині: Україні варто використати практику відносин з Угорщиною, — Магда (відео)

На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, Роберт Фіцо, лідер партії Smer-SD, яка нещодавно перемогла на парламентських виборах, вміло грає на проблемах країни, використовуючи свій досвід на посаді прем'єр-міністра Словаччини. Однак це не означає, що Україні потрібно таврувати політичні сили своїх сусідів.

Після перемоги на виборах у Словаччині партії Smer-SD, яку називають проросійською, на чолі з колишнім прем'єром країни Робертом Фіцо, який заявляв, що припинить підтримку Києва, Словаччина та Угорщина можуть створити тандем для того, щоб заважати постачанню озброєння, проте все може змінитися. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Євген Магда, директор Інституту світової політики.

За словами Магди, партія Smer-SD є не стільки проросійською, скільки правопопулістською і просто шукає можливості для того, щоб потрапити у владу, граючи на проблемах країни.

"Тобто результат її приходу до влади — це ті негативні тенденції в словацькій економіці. Взагалі там політичний ландшафт нагадує гру в п'ятнашки — всі з усіма. Такий політичний проміскуїтет. І на цьому тлі я не виключаю, що Фіцо виїхав на досвіді. Він давно вже прем'єр, і 2019 року був змушений піти у відставку після вбивства Яна Куцяка — єдиного політичного вбивства журналіста в новітній історії Словаччини. Зараз він повертається з вотумом довіри майже чверті громадян Словаччини й це серйозна заявка на те, що він формував свою політику", — зазначив Магда.

Експерт зазначив, що не варто навішувати на сусідів "проросійські" ярлики, оскільки Україна від цього не виграє.

"Але нумо пам'ятати про те, що це наші сусіди й нам треба вибудовувати відносини з нашими сусідами теж. Зокрема, можливо, за допомогою тієї практики, яка є у відносинах з Угорщиною", — додав Магда.

За його словами, існує ймовірність того, що Угорщина і Словаччина можуть утворитися якийсь тандем, щоб перешкодити постачанню зброї в Україну.

"Наприклад, обидві країни стануть зоною, якою не можуть проходити вантажі для України. Це буде серйозна проблема. Це не означає, що ми повинні "утертися" на будь-які заяви Фіцо, але поки що він не прем'єр. Найімовірніше, стане прем'єром, а може прем'єром стане Петер Пеллегріні — ми поки що цього не знаємо. А Фіцо, наприклад, стане міністром закордонних справ", — зазначив Магда.

Експерт наголосив, що, в будь-якому разі, українська сторона шукатиме шляхи порозуміння з іншими словацькими парламентаріями та політичними силами.

"Іншого виходу немає. Виключно критикою людини, за яку проголосували чверть виборців, ми мало чого доб'ємося", — резюмував Магда.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що опозиційна партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, яка категорично виступає проти військової підтримки України, перемогла на парламентських виборах у країні.

Того ж дня Фіцо заявив, що його політика щодо ненадання допомоги Україні не змінилася. Як зазначали ЗМІ, Фіцо виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність ЗСУ вигнати окупаційні війська зі своєї території та має намір використати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати вступ України.