"Російський наратив": Зеленський звинуватив Кремль у поширенні фейків про корупцію в Україні

Як зазначив президент, жодного долара не було вкрадено з тих сум, які партерни надавали Києву в рамках підтримки України на тлі російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що твердження про корупцію в Україні є частиною російської дезінформації, спрямованої на розкол підтримки Заходу. Про це глава держави заявив під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, який 5 жовтня відбувся в Іспанії, передає "Укрінформ".

"Перш за все, це відомий російський наратив про корупцію. Вони розуміють, що не можуть розколоти спільну єдність Європи та підтримку України. Сполучені Штати та їхні спецслужби дізналися про коріння ідеї, як розхитати суспільство, підтримку у світі", — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що Росія в різний час порушувала різні теми, щоб послабити міжнародну військову підтримку України. Спочатку це була тема нацизму, потім вбивство дітей, і тепер вони знайшли нову тему — твердження про те, що українські органи влади незаконно збагатилися коштом грошей, наданих міжнародними партнерами.

"Звичайно, є різні індивідууми та випадки. В умовах війни судова система стикається з певними складнощами. Однак ми активно боремося з цими явищами та розуміємо, що жоден долар, жоден євро не були вкрадені в наших партнерів із державних інституцій співробітниками України. США підтверджують ці факти", — наголосив президент.

Він також звинуватив у поширенні "російських наративів" колишнього главу Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, який заявив про невідповідність України критеріям для членства в ЄС через корупцію.

"Чому Юнкер жодного разу не відвідав Україну за час війни? Це йому не цікаво? Тепер він вирішив написати якісь російські наративи, тому що всі забули, хто він? Я думаю, це нерозумно", — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна докладає зусиль у боротьбі з корупцією, і що за час війни "жодного долара не було вкрадено у наших партнерів".

Нагадаємо, 3 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що корупційні скандали в Україні не стануть на заваді для військової допомоги з боку країн Заходу.

Крім того, 3 жовтня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що західні союзники України не тільки надають підтримку в рамках війни з Росією, але також ретельно стежать за подіями всередині країни. Їх особливо цікавить активна боротьба з корупцією в Україні.