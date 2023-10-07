Конгрес Трампа проти Білого дому Байдена: чого чекати Україні

Трамп заявив, що не проти посісти крісло спікера Палати представників Конгресу. Експерти говорять, що у цьому весь Трамп: все, що він робить — бореться за голоси виборців.

Експрезидент США Дональд Трамп несподівано запропонував свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників Конгресу США, аби, як сказав, "об’єднати" Республіканську партію. Та додав: погодився б на пропозицію "лише заради партії", оскільки зараз він зосереджений на своїй президентській кампанії до виборів у 2024 році. Про це Трамп заявив у коментарі Fox News. Саме це видання зазвичай поширює гучні заяви Трампа, зокрема, про начебто сфальсифіковані на користь Джо Байдена президентські вибори 2020 року.

Він сказав Fox News: неназвані співрозмовники попросили його стати спікером, допоки не знайдуть когось на більш тривалий термін. Також видання стверджує, що деякі конгресмени-республіканці заявили, що віддають перевагу Трампові на посаді спікера.

Посада спікера є третьою позицію після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою, у випадку, якщо щось трапиться з очільником країни та його заступником.

Дональд Трамп несподівано запропонував свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників Конгресу США Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня конгресмени усунули з посади спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Така подія сталась вперше в історії США. І виникла у результаті боротьби всередині Республіканської партії.

Напередодні Маккарті звинуватили в укладенні "таємної угоди" з президентом Джо Байденом щодо нового фінансування для України. І все через те, що спікер виніс на голосування закон, який передбачав понад $60 млрд. допомоги Україні.

"У цьому весь Трамп"

"З точки зору піару — сильний хід. У Конгресі — криза, і Трамп абсолютно в своєму репертуарі пропонує нестандартний сильний хід, його виборцям це має сподобатися. Трамп нині або найпопулярніший політик у США, або є одним з двох найбільш популярних політиків. А політики у всіх країнах однакові — вони або приєднуються до лідера, або ні. Питання, що станеться раніше: Трампу оголосять вирок чи він виграє праймериз. Подібні процеси також впливають на те, яка буде його підтримка серед Республіканської партії, і серед конгресменів. Судова система у США є реально незалежною, але сторона обвинувачення, сторона захисту залучає найкращих адвокатів для процесу. Хто з них зможе прискорити чи затягнути його — це також елемент політичної гри", — сказав Фокусу експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов, відповідаючи на запитання про заяву Трампа.

Але Попов сумнівається, що така ідея може знайти підтримку в Конгресі, зокрема серед демократів. "За відставку Маккарті проголосували 216 конгресменів, з них — лише вісім республіканців, інші — демократи. Навряд чи знайдеться стільки голосів за Трампа", — говорить він.

Україна чекатиме?

Наразі робота Конгресу фактично заблокована.

Йдеться про те, що без постійного спікера Палати представників США не може відбутися розгляд 12-ти законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік, а також щодо ймовірної додаткової фінансової допомоги Україні.

"Без спікера Конгрес не може приймати закони, тому можуть бути певні перебої з наданням фінансової та воєнної допомоги Україні. Старі програми будуть виконуватися, нових не буде. Хоча адміністрація Байдена анонсувала, що вони шукають інші шляхи з інших фондів, де не потрібне схвалення Конгресу", — додає Ігор Попов.

Трамп вже знайшов собі заміну

Наразі відомо вже, що експрезидент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру голови юридичного комітету Палати представників США Джима Джордана на посаду спікера Палати представників.

"Він буде великим спікером Палати представників, і я його повністю і повністю підтримую!", — написав Трамп в соціальній мережі Truth Social.

Джим Джордан — конгресмен від штату Огайо. Він дотримується ультраправих поглядів, прихильник консервативного крила республіканців. Близький союзник Трампа та один з тих, хто розслідує справу президента США Джо Байдена. А ще він виступає проти надання військової підтримки Україні. Джордан — один з тих, хто підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про ленд-ліз.