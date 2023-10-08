Тисячі мігрантів у Британії можуть опинитися просто неба, — Independent

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв розглянути до кінця 2023 року всі справи про надання прихистку, яких з червня 2022 року до кінця червня цьогоріч накопичилося 67 870.

Десятки тисяч людей, які шукають прихистку у Великій Британії, можуть опинитися під загрозою залишитися безхатьками, попереджає Британський Червоний Хрест, пише Independent.

Служби цієї організації помітили, що з початку літа кількість людей, зареєстрованих як біженці, але які перебувають у гранично злиденному стані, подвоїлась. За їх підрахунками, кількість людей зі статусом біженця, які згодом опинилися у злиднях, зросла зі 132 осіб у червні та липні до 317 осіб у серпні та вересні цьогоріч.

"У деяких частинах Великого Манчестера безпритульність для самотніх чоловіків стала майже гарантованою частиною отримання статусу біженця", — стверджував один із менеджерів благодійної служби у справах біженців.

Як з’ясувалося, причина полягає у тому, що британський уряд обмежив час, протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як вони отримали статус біженця.

"Це 28-денний так званий період "переїзду". Однак Червоний Хрест заявив, що спостерігав, як деякі біженці отримали повідомлення лише за сім днів до терміну, коли вони мали покинути притулок", — пише видання.

Британський Червоний Хрест підрахував, що, виходячи з відсотка людей, які перебували в притулках у червні торік, за найгіршим сценарієм може постраждати понад 53 тисячі людей, які незабаром повинні будуть залишити притулок. І щонайменше половина з них може опинитися на вулиці.

"Коли вони (шукачі притулку. — Ред.) отримують статус біженця, їм потрібно більше часу, щоб знайти житло, роботу чи пільги. Ці люди, змушені залишити свої домівки, вже зазнали неймовірної травми. Їм потрібні стабільність, підтримка та відчуття безпеки — позбавлення житла лише спричиняє більше лиха і труднощів", — сказав очільник британського Червоного Хреста Алекс Фрейзер, закликаючи уряд подовжити період для пошуку житла мігрантам бодай до 56 днів.

Раніше, за словами представника Ради у справах біженців, період попередження для людей зі статусом біженця починався з отримання біометричного дозволу на проживання. Наразі термін починає рахуватися з моменту отримання листа про надання захисту.

Однак представник Міністерства внутрішніх справ, за інформацією Independent, заперечив ці дані і заявив, що вони "не визнають жодних прогнозів" і наполягав, що уряд надає підтримку біженцям, щоб отримати доступ до роботи, пільг і житла.

"Усі заяви про надання притулку розглядаються з урахуванням індивідуальних особливостей. Ми заохочуємо людей якнайшвидше після отримання рішення будувати свої подальші плани, незалежно від того, залишають вони Велику Британію після відмови чи інтегруються у країні", – відповів на ці закиди речник Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв, що до кінця 2023 року влада розгляне всі старі справи, які перебували в системі надання прихистку на кінець червня 2022 року. Станом на кінець червня цьогоріч на рішення чекало 67 870 таких справ.

Нагадаємо, Фокус писав, що у рамках програми допомоги українські біженці в Чехії безоплатно користуються житлом і медичним страхуванням лише 150 днів. А на подальшу підтримку від держави можуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.

Крім того, у Литві виплатять українським біженцям кошти для оренди житла, однак грошові виплати отримають не всі, зазначає Фокус. Також нагадаємо, що в Німеччині біженцям збираються підвищити розмір базової допомоги з безробіття. Нові виплати планують затвердити з 2024 року.