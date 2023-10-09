Побили так, що зізнався у вбивстві дев'ятьох, — експертка про тиск на українських військовополонених

Багато військовополонених, яких зараз "судять" у Донецьку, утримуються у Калінінській виправній колонії № 27 в окупованій Горлівці. Там є окремі приміщення, де перебувають захисники Маріуполя.

Українських військовополонених, яких засуджують в окупованому Донецьку, змушують зізнаватися у злочинах, застосовуючи тортури. Про це Фокусу для матеріалу "Масові вироки для полонених в РФ: як росіяни вибивають зізнання та у чому звинувачують українців" сказала представниця правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини, яка слідкує за процесами, організованими РФ, над українськими військовополоненими Олена Бєлячкова.

"Росіяни дуже зосереджені на тому, аби зібрати якусь "доказову базу" щодо подій у захопленому Маріуполі. Доводиться чути від колишніх полонених, що в "опитувальниках", які їм дають на початку полону є багато запитань саме про події у цьому місті. На них мають відповідати навіть ті, хто був захоплений на інших напрямках, — говорить вона. — У Маріуполі дуже багато смертей цивільних, Росія хоче звинуватити у них Україну, це очевидно. Але ці свідчення, якщо їх так можна назвати, часто вибиваються тортурами. В одному з інтерв’ю колишній військовополонений згадував, що хлопець з бараку повернувся таким побитим, самостійно пересуватися не міг, — він "зізнався" у вбивстві дев’ятьох людей. Чим слабша людина до фізичних тортур, до побиття, тим ймовірніше, що вона зізнається, більше на себе візьме злочинів".

Олена Бєлячкова зазначає, що багато військовополонених, яких зараз "судять" у Донецьку, утримуються у Калінінській виправній колонії № 27 в окупованій Горлівці. Там є окремі приміщення, де перебувають захисники Маріуполя — переважно морпіхи. "Азов" там також є, але його представників тримають окремо в ізоляторі, і також возять на суди.

Докладніше читайте у матеріалі Фокусу "Масові вироки для полонених в РФ: як росіяни вибивають зізнання та у чому звинувачують українців".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Фокусу голова громадської організації — об'єднання родин військовополонених "Полігон 56" Олена Добича говорила, Росія засуджує українських полонених, а далі – засилатиме до Сибіру.

Фокус також писав, що у червні 2023 року в РФ розпочався суд над захисниками Маріуполя: полоненим загрожує довічне ув'язнення.