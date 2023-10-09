Зеленський офіційно прибуде до Румунії 10 жовтня, — канцелярія президента

За інформацією від пресслужби румунського глави держави, візит Володимира Зеленського є сигналом про підтримку Києва. Бухарест продовжить допомагати в боротьбі з російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський відвідає сусідню Румунію вже 10 жовтня. Там у нього запланована низка зустрічей, зокрема і з главою держави Клаусом Йоганнісом. Про це повідомляє канцелярія президента Румунії 9 жовтня.

"У вівторок, 10 жовтня 2023 року, президент Румунії Клаус Йоганніс прийме в Короченському палаці президента України Володимира Зеленського з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", — ідеться в пресрелізі.

Окремо було зазначено, що такий візит українського президента підтверджує підтримку Києва з боку Бухареста у війні, яку розпочала Російська Федерація. Також ці переговори мають внести ясність у двосторонні відносини Румунії та України, а лідери країн обговорять проєкти та питання, що становлять взаємні інтереси.

"Поглиблені політичні консультації дадуть змогу проаналізувати широкі заходи, вжиті та здійснювані Румунією на підтримку України, з метою їх посилення, а також дадуть змогу обговорити безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й необхідні кроки з її регулювання", — ідеться в повідомленні.

У канцелярії Клауса Йоганніса додали, що президент Румунії має намір порушити питання повного дотримання прав громадян, які належать до національних меншин.

В Офісі президента ніяк офіційно не коментували візит Володимира Зеленського до Румунії на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Румунія разом із НАТО посилює ППО на кордоні з Україною. У Бухаресті вважають, що російські атаки на дунайські порти України є воєнними злочинами, адже в цьому регіоні немає жодного військового потенціалу.