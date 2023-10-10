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"Для зміцнення добросусідських відносин": Зеленський із візитом прибув до Румунії, подробиці

Анастасія Ковальова
Зеленський приїхав до Румунії (архівне фото)

За даними адміністрації президента Румунії Клауса Йоганніса, на зустрічі буде порушено питання про шляхи подальшого посилення широких заходів, ухвалених і реалізованих Румунією на підтримку України та ситуації з безпекою в регіоні та в Чорному морі, а також необхідні кроки для управління нею.

У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Румунії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Я прибув до Бухареста, Румунія, для переговорів із (президентом) Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин", — зазначив Зеленський.

Згідно з висловлюванням глави держави, під час цього візиту обговорюватимуть такі питання:

  • подальший розвиток співробітництва в галузі безпеки;
  • зміцнення авіаційних та інших міжнародних коаліцій;
  • підвищення ефективності протиповітряної оборони України;
  • заходи щодо гарантування безпеки в Чорному морі та поліпшення відносин із партнерами.

"Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за конструктивну солідарність, яка дає змогу нашим країнам бути безпековими донорами для світу, зокрема у сфері продовольчої безпеки. Ми вже побудували й можемо розширювати співпрацю, яка підтримує стабільність для багатьох інших країн", — зазначив Зеленський.

Він назвав Румунію другом, "який прийшов нам на допомогу в найтемніший день, і чия підтримка з часом стає дедалі сильнішою".

Крім того, за даними румунського ЗМІ Romania-insider, на сьогодні у президента України також заплановані зустрічі з главами румунського парламенту і прем'єр-міністром.

"Візит підтверджує продовження беззастережної підтримки Румунії Україною в контексті незаконної війни Росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і тем, що становлять взаємний інтерес", — заявили в адміністрації президента Румунії Клауса Йоганніса.

Глави двох держав обговорять шляхи подальшого посилення обширних заходів, вжитих і реалізованих Румунією на підтримку України та ситуації з безпекою в регіоні й у Чорному морі, а також необхідні кроки для управління нею.

"Водночас президент Румунії наголосить на конструктивних і прагматичних підходах у пріоритетних галузях двостороннього співробітництва та спільних інтересах, зокрема, на розширенні транскордонних зв'язків, розвитку економічних зв'язків, європейській та євроатлантичній інтеграції України, а також на повному дотриманні прав національних меншин", — сказало те саме джерело.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Румунія разом із НАТО посилює ППО на кордоні з Україною. У Бухаресті вважають, що російські атаки на дунайські порти України є воєнними злочинами, адже в цьому регіоні немає жодного військового потенціалу.