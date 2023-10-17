Зброя в обмін на острів. Що проситиме в Сі Цзіньпіна Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін прибув у Китай. Це перший візит російського диктатора до великої світової держави після того, як він опинився в ізоляції у зв’язку зі вторгненням в Україну. Фокус дізнавався, до чого готують лідери Росії та Китаю і який вплив це матиме на геополітичну ситуацію.

Офіційний привід для поїздки — участь у форумі "Один пояс, один шлях" (Belt and Road Initiative — BRI). Ця китайська ініціатива спрямована на розбудову інфраструктури та розширення глобального впливу Китаю. Цього разу він збере представників 130 країн. Зокрема, у Кремлі повідомили, Володимир Путін обговорить із головою КНР Сі Цзіньпіном "розвиток російсько-китайського всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії", а також "актуальні регіональні та міжнародні проблеми".

Неофіційно — Путін шукає для себе підтримку на кількох рівнях: політичному, військовому й економічному. Росія прагне посилити так зване безмежне партнерство, про яке згадував Путін, відвідуючи Китай за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

Особливі стосунки Путіна та Сі

Політологи говорять, Путін поїхав у Китай, аби продемонструвати світу, що він не ізольований, має певну підтримку світових лідерів. Проте лідерів, готових приймати Путіна, небагато, особливо в умовах, коли в 124 країнах світу його можуть заарештувати.

Нагадаємо, попередній раз Сі приїздив у Москву 20 березня 2023 року, тобто за кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт за підозрою в депортації українських дітей у РФ і в скоєнні воєнних злочинів в Україні. Після цього стало зрозуміло: Путіна можуть затримати в країнах, які ратифікували Римський статут. Проте Китай не є учасником клубу цих держав, тому поїздка для російського диктатора є безпечною.

До того ж до Сі в Путіна проявляють особливі теплі почуття. Принаймні публічно. Путін везе лідеру КНР морозиво — ескімо та пломбір. Сі, зі свого боку, не цурається обійматися з ним.

Сі Цзіньпін — один із небагатьох світових лідерів, хто контактує з Путіним і продовжує розвивати бізнес із Росією Фото: Голос Америки

"За останнє десятиліття Сі створив із путінською Росією найзначущіший неоголошений альянс у світі. Сполученим Штатам доведеться змиритися з тим незручним фактом, що системний суперник, який стрімко розвивається, та реваншистська одновимірна супердержава з найбільшим у світі ядерним арсеналом тісно об’єдналися в протистоянні США", — сказав Reuters Грем Еллісон, професор Гарвардського університету й колишній помічник міністра оборони при Біллі Клінтоні.

Натомість український політолог Микола Давидюк вважає, що Китай не прагне розривати відносини ані з ЄС і США, ані з Росією, тому намагатиметься балансувати. Проте баланс у розумінні Китаю може бути специфічним.

"Сі Цзіньпін не є адекватним лідером, — говорить у коментарі Фокусу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. — Це не хтось, хто розуміє, як працює здорова планета. Він є ірраціональним, таким, як і Путін, тільки з величезними грошима та набагато сильнішою армією".

Водночас Харитонов наголошує, що цей форум — дуже важливий для Путіна захід, а його участь була анонсована ще в березні 2023 року, коли Сі Цзіньпін відвідував Москву.

Переговори між РФ і Китаєм: в очікуванні остаточних домовленостей

"Це продовження переговорного процесу, який розпочався між Сі Цзіньпіном і Путіним раніше, — продовжує Артур Харитонов. — Я підозрюю, вони підписуватимуть остаточні угоди про китайську підтримку Росії. І це надзвичайно погані новини для України. Бо Росія отримає фактично безмежні гроші на існування своєї держави. Зокрема, китайські інвестиції у власну інфраструктуру. Для України це дасться взнаки безкінечними російськими спроможностями вести війни. Тому що Росії не потрібні кошти на відбудову країни, забезпечення свого населення. Росії насправді потрібні гроші, аби воювати".

Міністри закордонних справ Росії та Китаю Сергій Лавров і Ван Ї обговорили тему інвестицій у російську економіку Фото: РИА Новости

І саме на цю тему напередодні говорили міністри закордонних справ Росії та Китаю Сергій Лавров і Ван Ї в Пекіні.

"А ще про ті об'єкти, які необхідні самому Китаю, — додає експерт. — Наприклад, підкорення Арктики. Це особливо важливе питання для Сі Цзіньпіна, він уже розбудовує інфраструктуру в занедбаному російському регіоні й отримує прямий вихід на військові бази США, Канади й загалом НАТО. Тому що Арктика контролюється НАТО й Росією, Китай не має прямого виходу, але може мати всю Росію. Тож очевидно, що це негативна тенденція для світової безпеки".

На порядку денному: зброя для війни в Україні

Але, безумовно, для Путіна нагальне питання — постачання зброї. Вона йому необхідна, аби вести війну в Україні.

Навзаєм Росія готова ділитися з Китаєм технологіями, зауважує Микола Давидюк.

"Росія і раніше зливала старі радянські технології китайцям, а в обмін отримувала або нову техніку, або товари, — говорить він. — Але Росія, яка віддає технології, не може зрозуміти одну просту річ — Китай не пробачив Росії та Радянському Союзу за постійні знущання, які відбувалися протягом багатьох років. Китай був ворогом Радянського Союзу. Нині Путін говорить, що між Росією та Китаєм було багато прикордонних суперечок, а зараз усі вирішені. А як вирішили? Великий Уссурійський острів на Амурі просто віддали китайцям. Хоча в радянський час він був радянським, у незалежній Росії був спільним, а за Путіна перейшов китайцям. Тобто Китай уже знає, як забирати в РФ території. І ця історія ілюструє, що у відносинах із Китаєм Росія завжди втрачає".

Давидюк припускає, що Китай ще сподівається на успішні перемовини з Заходом, тому спробує постачати зброю Росії через Північну Корею. "Китай не захоче заключати відомі угоди напряму з РФ, оскільки Захід сприятиме це як підтримку Китаю грошима, технологіями та зброєю, що заборонено. Але через Північну Корею допомагати можуть", — зазначає він.

Росія зацікавлена підписати з Китаєм контракти на поставки більшої кількості природного газу та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2"

У серпні видання The Telegraph писало, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Натомість Артур Харитонов зауважує, що перемовини щодо зброї для РФ, вочевидь, є успішними, бо Росія поводиться занадто зухвало.

"Думаю, що зачеплять і безпекове питання, бо занадто зухвало поводяться росіяни. Була заява російського міністра, який заявив відкрито, що всі російські дрони, які використовуються проти України, вироблені в Китаї, подякував за це Пекіну. Міністр оборони Лі Шанфу перед тим як зникнути, заявляв, що Китай готовий поділитися технологіями з Росією та Білоруссю. Очевидно, що це рішення партії насичувати Росію технікою", — додає він.

Економічні аспекти саміту "Один пояс, один шлях"

Окрім того, Пекін і Москва планують розвивати фінансові зв'язки в енергетичній та фінансовій галузях.

Зокрема, Росія для Китаю є джерелом нафти та газу. Керівники російських енергетичних гігантів "Газпром" і "Роснефть" Олексій Міллер та Ігор Сєчін мали б приєднатися у цій поїздці до Китаю до Путіна.

Обсяги китайсько-російської торгівлі різко зросли після початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Москва продає Пекіну більше нафти, яку не купує Захід через запроваджені економічні санкції.

Росія зацікавлена підписати з Китаєм контракти на поставки більшої кількості природного газу та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2". Він транспортуватиме газ із родовищ півострова Ямал у Західному Сибіру.

"Росіяни ведуть перемовини з трьома ключовими китайськими стейкхолдерами, які були кілька тижнів тому внесені НАЗК в перелік міжнародних спонсорів війни. Китай і так має пакети акцій у ключових російських проєктах, зокрема, на Ямалі, намагається зайти на Сахалін. Арктика — ціна, яку Росія платить за ті кошти, які Китай витрачає на неї. Але для Китаю утримувати Росію — це копійки. Це питання утримання однієї китайської провінції", — говорить Артур Харитонов.

Реакція світу на зближення РФ та Китаю

Наразі експерти говорять, що західні союзники очікують на офіційні документи, а також дані розвідки, про що саме домовляться у Пекіні. Бо наперед інколи важко передбачити. Для цього диктатори і подорожують, говорять за зачиненими дверима, підписують таємні угоди.

Ймовірно, йтиметься про провальні з точки зору результату кілька раундів перемовин Китаю з США та подальші плани.

"Президент США Джо Байден буде очікувати рішення Сі Цзіньпіна щодо його візиту на саміті АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічного співробітництва) у Сан-Франциско у листопаді. Саме там має визначатися геополітична кон’юнктура на 2024 рік: де Китай воює з США, а де — ні. Якщо китайський лідер не прилетить, це погана історія, яка означає, що світ буде входити у фазу ще більшого хаосу, — переконаний Артур Харитонов. — Після цього мають відбутися ще два саміти, на яких можлива присутність Китаю, і де можна буде про щось домовитися з Сі Цзіньпіном. Зокрема, йдеться про саміт, який Південна Корея запропонувала Японії та Китаю провести у грудні".

Проте зараз все вказує на те, що тенденції негативні: Росія та Китай знаходять спільну мову. Причому це не сталося зараз, чи пів року тому. Йдеться про системні кроки, які робилися з 24 лютого 2022 року, або навіть раніше.

Якщо Путіну та Сі не вдасться домовитися, тоді Китай буде більш зважений в агресивних кроках на адресу США Фото: Ілюстративне фото

"І про ці перемовини ми завжди здогадувалися, — каже Артур Харитонов. — Якби не Китай, то Україна вже давно перемогла б Росію. Але на жаль ми ведемо війну з китайськими грошима. Китай готовий витрачати будь-які кошти, якби утримати Росію на плаву".

Тож результати перемовин в Пекіні 17-18 жовтня можна буде побачити за кілька місяців.

Але якщо припустити, що Путіну та Сі не вдасться домовитися, що мало вірогідно, тоді Китай буде більш зважений в агресивних кроках на адресу США.

"Тимчасово. Китай глобально готується до війни та реальних наступальних дій. Він готує свою армію — його цікавить панування у Тихому океані. Через це США робить достатньо конкретні кроки щодо стримування, наприклад, водить санкції на напівпровідники, не бажаючи, аби Китай отримав більше військового потенціалу".