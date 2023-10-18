"Формула миру" Зеленського: ЗМІ анонсували нові мирні переговори щодо України

Це буде вже 3-тя зустріч, на якій протягом двох днів представники держав з усього світу спробують знайти вихід із конфлікту. Точної кількості учасників не повідомляють.

Наступні переговори щодо української "формули миру" можуть відбутися в одній із країн Європи вже найближчим часом. Про це повідомляє видання "Європейська правда" 18 жовтня.

За інформацією джерел журналістів, Україна та партнери вже погодили наступну зустріч лідерів держав щодо українського схвалення "формули миру". Пройде вона на Мальті.

Це буде вже третя подібна зустріч, основна мета яких — домовленості про проведення в майбутньому саміту миру, де і повинні будуть схвалити формулу на українських умовах.

Перша така відбулася в місті Копенгаген (Данія) ще в червні, а друга в Джидді (Саудівська Аравія) в серпні.

"Андрій Єрмак (глава Офісу президента, — ред.) зараз планує нову зустріч радників із нацбезпеки та політичних радників на Мальті", — заявило одне з джерел видання.

Інше джерело також підтвердило, що домовленість про переговори в одній з європейських країн було ухвалено. Зустріч може відбутися до кінця поточного місяця і триватиме два дні.

Точна кількість учасників поки що невідома. Наразі тривають переговори з цього питання.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не змінюватиме складові "формули миру". За його словами, немає і не буде альтернатив такій угоді, адже в іншому випадку Росія посилить свій апетит і знову атакує Україну.