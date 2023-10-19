"Жодних компромісів": у Зеленського оцінили ймовірність переговорів із Путіним

В Офісі президента України переконані, що очільник Кремля остаточно перестав маскувати свої цілі у війні проти нашої країни.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не існує жодних можливостей для переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Подоляк нагадав, що президент Росії Путін 18 жовтня на пресконференції на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" у Пекіні, коментуючи передавання Україні американських далекобійних ракет ATACMS, перестав масувати свої цілі і відкрито назвав війну в Україні "війною".

"Війна так війна" – прямо й недвозначно заявляє Путін, остаточно переставши маскувати свої цілі… Тим самим публічно фіксує безумовний мотив злочину: Росія масштабно вторглася на територію України з метою масових убивств, тотальних руйнувань, захоплення територій", — наголосив радник.

Він зазначив, що немає можливостей для переговорів, адже це зробить воєнні злочини легітимним інструментом.

"Цього достатньо, щоб усвідомити: немає жодних можливостей для "компромісів", "переговорів". Інакше це робить навмисні воєнні злочини легітимним і дієвим інструментом глобальної політики", — зауважив Михайло Подоляк.

Нгадаємо, 18 жовтня Путін заявив, що РФ патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами". На доручення Володимира Путіна Росія починає на постійній основі патрулювання повітряного простору над Чорним морем.