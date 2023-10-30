Перекидати понтони можна у районі села Львове на Херсонщині, — експерт

За словами військових експертів, у жовтні 2023 року на лівий берег Херсонщини зайшли підрозділи 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти України.

Українські сили оборони групами подолали Дніпро в районі населеного пункту Кринки та зайшли у нього. Техніку ніхто не помітив. Її перекидати важко — для цього є лише одне місце на Дніпрі. Про це Фокусу для матеріалу "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ" говорить херсонський політолог Володимир Молчанов. Він впізнав місцевість по відео.

"Є відео, на якому видно, що наші висадилися в Кринках. Я не зміг ідентифікувати хати, які саме на відео, але судячи з вигляду, який відкривається на річку Конку та Дніпро, то це центральна частина Кринків", — говорить він.

Молчанов припускає: далі українські групи пішли в ліс, який поряд — біля Кринків чи не єдина ділянка, де сосни підходять до води.

"Техніку точно ніхто не бачив, її поки перекинути неможливо через Дніпро. Єдине зручне місце, де можна перекидати понтони — район населеного пункту Львове. Там немає плавнів, а одразу починається вода, — продовжує він. — Там ще в радянські часи тренувалися війська переправлятися через Дніпро та протидіяти таким понтонним переправам. Острів на Дніпрі, який там є, також зараз контролюється Україною. Але проблема в тому, що на лівому березі дорога веде до населеного пункту Корсунка, де стоїть щонайменше півтори тисячі росіян. Серед них сумнозвісна 205-а окрема мотострілецька бригада, яку обвинувачують у підриві Каховської ГЕС, та підкріплення, яке перекинуто з запорізького напрямку. Наразі намагаються наступати на Кринки, безрезультатно. Росіяни також контролюють автомобільну дорогу на Олешки. Для цього достатньо сидіти у жіночому монастирі, якій розташований у Кринках. Тобто аби подолати Дніпро, треба плисти на човнах, переходити пішки острів — десь 200 метрів, далі знову пересідати на човни".

Як пояснюють військові експерти, у жовтні 2023 року на лівий берег Херсонщини зайшли підрозділи двох бригад морської піхоти України — 36-ї та 35-ї. І ця не перший такий випадок — українці, дійсно, весь час намагаються підготувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Раніше Фокус повідомляв, що просування українських сил на північ від Піщанівки та Пойми Херсонської області стривожило росіян, адже це може стати частиною наступальної операції.

Також повідомлялось про висадку невеликих диверсійних розвідгруп ЗСУ на лівому березі Дніпра на північ від Підстепного та на Козацькому острові.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ".