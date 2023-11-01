"Не називайте прізвище": радник Єрмака зробив заяву про висловлювання Арестовича

За словами Дмитра Литвина, цей "персонаж" не заслуговує на увагу українців, але продовжує спроби стати політичним діячем.

Українцям необхідно забути про висловлювання однієї популярної медійної особистості і не згадувати її прізвище вголос. Про це написав радник глави Офісу президента Дмитро Литвин на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 1 листопада.

За його словами, у нього є кілька порад для тих співгромадян, яким не подобаються спроби українського блогера стати політичним діячем. Прямо його прізвище не називається, проте з контексту можна зрозуміти, що йдеться про колишнього радника ОП Олексія Арестовича.

"Одна медійна знаменитість хоче трохи піднятися над рівнем "бойових виходів" у Юлію Латиніну і стати політичним діячем", — пише Дмитро Литвин, маючи на увазі "33 бойові виходи" Олексія Арестовича, про які він розповідав в одному з інтерв'ю.

Радник Андрія Єрмака закликав українців не згадувати прізвище одного з блогерів Фото: Facebook

Насамперед радник Андрія Єрмака рекомендує "не називати прізвище", а знайти інший спосіб, щоб показати, про кого саме йдеться. Також необхідно не реагувати, а змінювати контекст.

"Говоріть те, що потрібно сказати вам, а не те, у що вас вигідно зіштовхнути йому. Третє: пам'ятайте, що головне, що зараз відбувається в країні, це оборона від російської геноцидної агресії. Якщо якісь персонажі "точно знають", як воювати, але самі воюють хіба що балаканиною в ютубі, вони не заслуговують на вашу увагу", — продовжив Дмитро Литвин.

Тим часом ексрадник ОП Олексій Арестович поділився "передвиборчою програмою", де запропонував не відвойовувати захоплені Росією регіони в разі вступу до НАТО. Також серед його пропозицій — дозволити чоловікам виїжджати з України, а для цього підписувати в ТЦК спеціальне зобов'язання про повернення в разі призову.

14 жовтня Олексій Арестович заявив, що Україна нібито опинилася в "стратегічному глухому куті". За його словами, українське керівництво веде народ "до катастрофи".