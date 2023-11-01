"Російська провокація": в МЗС відреагували на "візит" чиновників Ялти до Туреччини (фото)

За словами речника МЗС України Олега Ніколенко, відомство вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації.

Міністерство закордонних справ України запросило офіційні пояснення від Туреччини через участь представників російської адміністрації Ялти в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Що відомо про "візит"

Окупанти з Ялти панують підписати "угоду про встановлення побратимських відносин" з муніципальним районом столиці Туреччини, повідомила голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

"Готуємося до співпраці та побратимства з одним із найкрасивіших і затишних муніципальних районів Стамбула – Бейлікдюзю. Визначаємо сфери та напрямки діяльності, після чого підпишемо угоди", — поінформувала російських журналістів Павленко.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

За інформацією журналістів, також відбулася зустріч із головою місцевої торгово-промислової Палати Іскендером Дуричем – у Бейлікдюзю розташований великий торговий порт та промислова зона, є зацікавленість у співпраці з Ялтою.

Що кажуть в Україні?

"Відомо, що російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул. Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", — наголосив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що, відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів є частиною території України, яка тимчасово окупована Російською Федерацією.

Згідно з резолюцією Генасамблеї ООН, будь-які сторони мають утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус українського Криму.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", — підкреслив речник МЗС.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що росіяни змушені щось вигадувати про дим на Керченському мосту. За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Криму "триває і буде продовжуватись планова робота" українських Сил безпеки і оборони зі знищення військового потенціалу армії РФ, кінцевою метою якої є звільнення півострова.